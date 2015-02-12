英国债市：英债收益率一度触及五周最高，因央行称下一步最有可能是升息

标题新闻：希腊2月失业率从1月的23.3%降至23.2%，但仍为欧元区平均水平的两倍以上
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路透伦敦2月12日 - 英债收益率周四一度触及五周最高，表现远逊德债，此前英国央行表示，下一步货币政策行动最有可能是升息。
英国央行表示，预计今年英国经济增速将是2006年来最快，受助于油价大跌。
央行还表示，通胀在近期下滑后将出现反弹，两年内达到2%的央行目标，并在2018年初前略高于目标。
英国央行总裁卡尼表示，显而易见，央行最有可能的下一步行动将是升息，目前英国利率在0.5%的纪录低点。
这一观点促使长债跑输，10年期、20年期和30年期公债收益率一度升多达7个基点，至1月5日来最高，之后在美国公布疲弱的零售销售和就业数据后，收益率回落。
相比而言，两年期公债收益率 大致持平。
在英国央行发布预估后，短期英镑利率期货<0#FSS:>应声大跌，但之后反弹，最终还有所上涨。
10年期英债较可比德债利差升至11月13日来最高的138.2个基点，之后回落至134个基点，当日升3个基点。
10年期英债 收益率高见1.751%，为1月5日来最高，但尾盘回落至1.67%，当日持平。(完)
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（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年5月11日—中国政府抑制信贷增速的政策措施是其控制金融风险的举措之一，标普全球评级今日发布的报告《中国流动性压力可能仍属可控》如是表示。 该报告表示，中国当前由政府主导的流动性紧缩不太可能提升系统性风险。融资收紧反映出政府遏制同业信贷增长过快以及控制经济体内整体信贷增长的企图。 标普全球评级信用分析师廖强表示：“我们预期大型银行和中小型银行的信用状况将出现分化。几家最大型的银行作为市场上主要的流动性提供方，得益于利息收入的增加，可抵消部分压力。但小型银行一定程度上由于高度依赖批发融资，资本缓冲余地相对较小，在吸收未来损失方面较弱，因此信用指标恶化速度可能更快。” 过去数月新的债券发行下降，但这一融资缺口大致由增加的银行贷款、股权融资和影子银行融资活动填补。境内债券发行下降导致的另外一个现象是在海外债券市场寻求融资的潜在借款人数量上升。而近几个月银行间利率和信用债收益率也不出所料呈现上升趋势。 标普全球评级信用分析师李国宜表示：“债券发行下降可能导致特定类型发债人的再融资风险
路透米兰5月11日 - 意大利资产规模最大的银行--裕信银行(UniCredit)周四公布，新执行长Jean Pierre Mustier的领导带动该行出现转机，第一季净利跳增至9.07亿欧元(9.86亿美元)，超出预期。