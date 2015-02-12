版本:
中国
债券 | 2015年 2月 13日 星期五 00:41 BJT

英国债市：英债收益率一度触及五周最高，因央行称下一步最有可能是升息

路透伦敦2月12日 - 英债收益率周四一度触及五周最高，表现远逊德债，此前英国央行表示，下一步货币政策行动最有可能是升息。

英国央行表示，预计今年英国经济增速将是2006年来最快，受助于油价大跌。

央行还表示，通胀在近期下滑后将出现反弹，两年内达到2%的央行目标，并在2018年初前略高于目标。

英国央行总裁卡尼表示，显而易见，央行最有可能的下一步行动将是升息，目前英国利率在0.5%的纪录低点。

这一观点促使长债跑输，10年期、20年期和30年期公债收益率一度升多达7个基点，至1月5日来最高，之后在美国公布疲弱的零售销售和就业数据后，收益率回落。

相比而言，两年期公债收益率 大致持平。

在英国央行发布预估后，短期英镑利率期货<0#FSS:>应声大跌，但之后反弹，最终还有所上涨。

10年期英债较可比德债利差升至11月13日来最高的138.2个基点，之后回落至134个基点，当日升3个基点。

10年期英债 收益率高见1.751%，为1月5日来最高，但尾盘回落至1.67%，当日持平。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐