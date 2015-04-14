英国债市：英债价格录得四周来最大单日涨幅，因美国数据欠佳

路透伦敦4月14日 - 英债价格周二录得近一个月来最大单日涨幅，因美国经济数据疲弱，以及英国通胀水平仍然较低，导致升息预期被推后。

10年期英债收益率 下跌逾8个基点，至1.51%，为3月26日以来最低，且为3月18日以来最大单日跌幅。

英债价格盘初开始上扬，英国消费者物价通胀数据给价格的提振不大。数据显示，3月英国消费者物价通胀连续第二个月为零，仍然处于纪录低位。

但在1330 GMT美国公布零售销售数据后，英债涨势积聚动能。美国3月零售销售虽然强劲，但略低于分析师的预期。

数据推低美国公债收益率，拖累英债收益率随之走低。

ADM Investor Services International的固定收益策略师Marc Ostwald还指出，美国NFIB小企业信心指数回落也是扶助推高英债价格。

“有所的注意力都集中在美联储的下一步动向上，”他说，“数据稍有一些欠佳，就会导致市场预期倒向一个方向--升息将被推后。”

Ostwald称，尽管部分美联储决策者曾表示最早可能在6月升息，但市场目前预计联储要到2015年第四季才会开始升息。市场预期英国央行要到明年才会升息。

10年期英债较可比德债 收益率差周二触及近两周来最窄水平，不到137个基点。(完)

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