英国债市：两年期英债收益率逼近三周高位，因投资人再度思量升息时机

路透伦敦7月17日 - 英国短债收益率周五势将创下6月26日来最高周度收位，因英国央行总裁卡尼的讲话进一步令市场相信可能会在年底前升息。

英债表现远逊于大涨的德债，因卡尼周四稍晚表示，英国央行升息年底时会“见真章”。

对利率敏感的两年期英债收益率 升约4.5个基点，报0.65%，势将为三周最高收位。短期英镑利率期货<0#FSS:>小跌，特别是2016年合约。

卡尼的讲话也令英镑贸易加权指数 周五升至七年半高位。

加拿大皇家银行策略师Vatsala Datta表示，市场对英国央行开始升息的时机预期大大提前，由之前的约明年7月调整至目前完全消化在2月前升息。

指标10年期英债 较可比德债 的收益率溢价升约4个基点，至128个基点，因德债价格大涨。