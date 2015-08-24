英国债市：英债价格触及四个月高位，因中国经济状况令投资人恐慌

路透伦敦8月24日 - 全球股市暴跌扶助带动英国10年期公债价格周一创下四个月高位，投资人对中国经济状况感到恐慌，提振高评等公债。

指标10年期英债收益率 连跌四个交易日，一度触及4月22日来最低的1.717%，尾盘报1.79%，当日跌3个基点。

其他年期公债收益率也跌至4月中来最低。

中国股市周一暴跌近9%，且美元和主要商品价格都急挫，投资人仓皇出逃，提振英债和美债等避险资产。

票息为2%的2025年英债周一成为新的指标10年期英债，其表现远胜可比德债。