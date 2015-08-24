英国债市：英债价格触及四个月高位，因中国经济状况令投资人恐慌

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月24日 - 全球股市暴跌扶助带动英国10年期公债价格周一创下四个月高位，投资人对中国经济状况感到恐慌，提振高评等公债。
指标10年期英债收益率 连跌四个交易日，一度触及4月22日来最低的1.717%，尾盘报1.79%，当日跌3个基点。
其他年期公债收益率也跌至4月中来最低。
中国股市周一暴跌近9%，且美元和主要商品价格都急挫，投资人仓皇出逃，提振英债和美债等避险资产。
票息为2%的2025年英债周一成为新的指标10年期英债，其表现远胜可比德债。
10年期英债/德债收益率差在6月10日来最低的119个基点触底反弹，最新报123个基点，下跌3个基点。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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