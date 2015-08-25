英国债市：英债急跌，因中国降息降准提振风险资产

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦8月25日 - 英债期货周一急跌，因中国降息降准提振了风险市场，一天前，中国股市的恐慌性抛售拖累全球金融市场普跌。
中国央行周二晚间宣布在两个月内第二次降息降准，以加大对不断放缓的经济提供的支持，并支撑暴跌的股市。
英债期货 跌69个跳动点，报118.76。10年期英债收益率 远离昨日触及的四个月低位，日内上扬7个基点，报1.88%。
短期英镑利率期货<0#FSS:>也大幅走低，但交投最活跃的2016年6月合约 仍接近1月触及的合约高位。
市场已推迟了对英国央行逾七年来首次升息时间的预期。
瑞银的英国利率策略师John Wraith称，在过去两周左右的时间里，对英国央行首次升息时间的押注被推迟了三个月，至明年第三季末，之前的预期为明年年中。
根据路透计算的ICAP数据，这与周二英镑隔夜指数掉期 所暗示的时间一致。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美国现货公债 欧元区公债市场
日本公债市场 英国公债市场
台湾债市 中国债市
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
(编译 母红; 审校 利棣儿)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选