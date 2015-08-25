英国债市：英债急跌，因中国降息降准提振风险资产

路透伦敦8月25日 - 英债期货周一急跌，因中国降息降准提振了风险市场，一天前，中国股市的恐慌性抛售拖累全球金融市场普跌。

中国央行周二晚间宣布在两个月内第二次降息降准，以加大对不断放缓的经济提供的支持，并支撑暴跌的股市。

英债期货 跌69个跳动点，报118.76。10年期英债收益率 远离昨日触及的四个月低位，日内上扬7个基点，报1.88%。

短期英镑利率期货<0#FSS:>也大幅走低，但交投最活跃的2016年6月合约 仍接近1月触及的合约高位。

市场已推迟了对英国央行逾七年来首次升息时间的预期。

瑞银的英国利率策略师John Wraith称，在过去两周左右的时间里，对英国央行首次升息时间的押注被推迟了三个月，至明年第三季末，之前的预期为明年年中。

根据路透计算的ICAP数据，这与周二英镑隔夜指数掉期 所暗示的时间一致。(完)

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