英国债市：英债大涨，因制造业PMI数据疲弱

路透伦敦9月1日 - 英国公债周二上扬，表现优于德债，之前英国公布的数据显示，上月制造业成长放缓。

英国公布的8月制造业采购经理人指数(PMI)由51.9降至51.5，在分析师预估区间的底部，因海外需求降低及制造业逾两年来首次裁员。

10年期英债价格 较周五尾盘水准上涨，收益率跌3个基点，报1.93%。

“英债市场今日明显跑赢，主要是因制造业PMI逊于预期，”ADM Investor Services International策略师Marc Ostwald称。

但英债价格的涨势同英股重挫逾3%相比不算什么，英股录得逾一周最大单日跌幅，因之前中国公布的制造业数据疲弱，重创全球市场。

英国央行总裁卡尼周六表示，中国经济放缓可能进一步压低通胀，但尚未改变英国央行何时可能升息的立场。

10年期英债较可比德债利差收窄9个基点，报114基点的8月21日来最窄。(完)

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