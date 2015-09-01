英国债市：英债大涨，因制造业PMI数据疲弱

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦9月1日 - 英国公债周二上扬，表现优于德债，之前英国公布的数据显示，上月制造业成长放缓。
英国公布的8月制造业采购经理人指数(PMI)由51.9降至51.5，在分析师预估区间的底部，因海外需求降低及制造业逾两年来首次裁员。
10年期英债价格 较周五尾盘水准上涨，收益率跌3个基点，报1.93%。
“英债市场今日明显跑赢，主要是因制造业PMI逊于预期，”ADM Investor Services International策略师Marc Ostwald称。
但英债价格的涨势同英股重挫逾3%相比不算什么，英股录得逾一周最大单日跌幅，因之前中国公布的制造业数据疲弱，重创全球市场。
英国央行总裁卡尼周六表示，中国经济放缓可能进一步压低通胀，但尚未改变英国央行何时可能升息的立场。
10年期英债较可比德债利差收窄9个基点，报114基点的8月21日来最窄。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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