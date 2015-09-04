英国债市：英债价格升至10日高位，之前美国公布的就业数据有好有坏

路透伦敦9月4日 - 英国公债价格周五升至10日高位，受美国长债升势带动，之前美国公布的月度就业数据有好有坏，令交易商仍不确定是否美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本月升息。

英债表现优于美债和德债，反映出其在涨势中领跑的趋势。下周英国央行将把167亿英镑到期债券赎回资金再用于购买英债。

10年期英债 收益率大跌8个基点，收在8月25日来最低的1.823%，较可比德债利差收窄2个基点，报116个基点。

英国央行将在下周四宣布利率决定，但野村英债策略师Andy Chaytor表示，金融市场预计央行要到明年8月才会行动。但路透访查的分析师对英国央行升息时间的预期要早多达六个月，但不会比美联储更早升息。

美国公布8月就业数据后，英债交投极为震荡。该数据没有明确显示是否美联储会在本月升息。

8月非农就业岗位增幅在分析师预估区间的低端，但7月数据被上修，且失业率降至5.1%，降幅大于预期。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价