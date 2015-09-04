英国债市：英债价格升至10日高位，之前美国公布的就业数据有好有坏

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦9月4日 - 英国公债价格周五升至10日高位，受美国长债升势带动，之前美国公布的月度就业数据有好有坏，令交易商仍不确定是否美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在本月升息。
英债表现优于美债和德债，反映出其在涨势中领跑的趋势。下周英国央行将把167亿英镑到期债券赎回资金再用于购买英债。
10年期英债 收益率大跌8个基点，收在8月25日来最低的1.823%，较可比德债利差收窄2个基点，报116个基点。
英国央行将在下周四宣布利率决定，但野村英债策略师Andy Chaytor表示，金融市场预计央行要到明年8月才会行动。但路透访查的分析师对英国央行升息时间的预期要早多达六个月，但不会比美联储更早升息。
美国公布8月就业数据后，英债交投极为震荡。该数据没有明确显示是否美联储会在本月升息。
8月非农就业岗位增幅在分析师预估区间的低端，但7月数据被上修，且失业率降至5.1%，降幅大于预期。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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