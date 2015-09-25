英国债市：英债大跌，因美联储主席叶伦预计今年稍晚升息

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦9月25日 - 英国公债价格周五下跌，表现弱于德国公债，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称预计今年稍晚将升息。
叶伦在周四傍晚发表评论后，全球股票市场上涨，主要政府公债收益率上扬。
英国10年期公债收益率 涨约8个基点，报1.84%，比上周五收盘高约1个基点，但过去几个交易日交投震荡。
英国和德国10年期公债利差 走宽逾4个基点，至119.5基点，反映出对英国和欧元区货币政策截然不同的市场预期。
加拿大皇家银行固定收益策略师Vatsala Datta称，“加息预期得到巩固而引发卖盘，英债的表现弱于其他公债是合乎常理的，大家都认为英国会在欧元区前加息，预计欧元区将实施进一步宽松政策。”
他称，市场仍预计英国央行将于明年第四季首次加息，但加息的路径预期比昨天加强。
英镑短期利率期货<0#FSS:>大幅下挫，特别是2016年底到期合约和以后的合约。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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