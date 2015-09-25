英国债市：英债大跌，因美联储主席叶伦预计今年稍晚升息

路透伦敦9月25日 - 英国公债价格周五下跌，表现弱于德国公债，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦称预计今年稍晚将升息。

叶伦在周四傍晚发表评论后，全球股票市场上涨，主要政府公债收益率上扬。

英国10年期公债收益率 涨约8个基点，报1.84%，比上周五收盘高约1个基点，但过去几个交易日交投震荡。

英国和德国10年期公债利差 走宽逾4个基点，至119.5基点，反映出对英国和欧元区货币政策截然不同的市场预期。

加拿大皇家银行固定收益策略师Vatsala Datta称，“加息预期得到巩固而引发卖盘，英债的表现弱于其他公债是合乎常理的，大家都认为英国会在欧元区前加息，预计欧元区将实施进一步宽松政策。”

他称，市场仍预计英国央行将于明年第四季首次加息，但加息的路径预期比昨天加强。

英镑短期利率期货<0#FSS:>大幅下挫，特别是2016年底到期合约和以后的合约。(完)