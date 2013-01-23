版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 16:36 BJT

欧元债市: 技术操作推动德债期货升至盘中高位

路透伦敦1月23日 - 德债期货周三升至盘中高位,因投资者遵循技术信号,寻求在近期波动态势下锁定获利.

德债期货 日内上升36个跳动点,报143.48,接近过去10个交易日的交投区间顶部约143.70.

一位交易员说:"看似是技术层面的操作.我们收在142.95-143.00的上方,这对某些人来说是个多头信号,所以他们只是在进行区间操作."(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋; 审校 王冠中)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐