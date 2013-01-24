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货币新闻 | 2013年 1月 24日 星期四 16:15 BJT

欧元债市: 德债期货升至近三周高位,受法国数据疲弱推动

路透伦敦1月24日 - 德国公债期货扳回盘初跌势,升至近三周高位,此前公布的法国制造业数据不及预计,预示该国经济衰退.

德债期货 跳升至143.93,日内上涨34个跳动点,稍早一度跌至143.40.(完)
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