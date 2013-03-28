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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 15:25 BJT

韩国债市：公债价格大涨，10年券收益率跌至央行指标利率下方

路透首尔3月28日 - 韩国政府公债价格周四大涨，此前韩国新政府大幅调降2013年经济成长预估，并承诺在未来几周采取追加预算等多项刺激举措，引发降息预期。

韩国10年期公债收益率(殖利率) 下跌13个基点，收在2.73%，低于韩国央行指标利率 ，为去年10月初来首次。(完)

(编译 杜明霞；审校 沈以文)
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