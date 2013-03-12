欧元债市：德债上涨，因英国数据疲弱且盘中升逾关键阻力位

* 英国公布疲弱的经济数据后，德债追随英债上涨

* 升逾阻力位助燃德债涨势

* 投资者为意大利公债标售作准备

路透伦敦3月12日 - 德国公债周二上涨，此前升逾关键阻力位，因英国制造业大幅下滑，支撑了避险公债市场。

英国数据显示，该国制造业创下去年6月以来最大幅度的萎缩，令人臆测英央行将增加购债规模以支撑经济，此后德债追随英债升势。

德债期货 涨32个跳动点，至143.04，10年期德债收益率 跌2.4个基点，报1.48%。

德债上涨亦因周三意大利将标售公债，上周五惠誉刚刚下调了意大利债信评等。

尽管意大利借贷成本可能将上升，但分析师仍预期流动性充足，而且渴望收益的投资者将在标售时支撑需求。

意大利周二标售了77.5亿欧元2014年3月到期的公债，但一年期借贷成本升至去年12月以来最高水准。

意大利10年期公债收益率 跌4.2个基点，报4.61%。

与此同时西班牙周二标售的短期公债获得强劲需求，以致西班牙财政部当日稍后宣布将在周四标售此前未曾计划的长期公债。

公债标售结果的不同凸显过去一个月西班牙较之意大利的相对优势，因意大利面临政治不确定性。

自意大利大选以来，西班牙10年期公债较可比意大利公债收益率差缩窄逾50个基点，至14个基点。(完)

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