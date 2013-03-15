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债券 | 2013年 3月 16日 星期六 02:25 BJT

欧元债市：西班牙公债表现落后，因下周有新债供应

* 西班牙在本周标售公债后，下周将继续发债

* 西班牙公债较意大利公债收益率差扩阔

* 意大利议会在选举后首次召开会议

路透伦敦3月15日 - 西班牙公债价格周五下跌，较意大利公债收益率差扩阔，因西班牙在本周标售长债后下周将继续发债。

西班牙公债表现也不及德债，此前美国数据疲弱提振较低风险公债需求，损及较高收益资产，德债期货 涨25个跳动点，结算价报143.39。

西班牙周四标售8亿欧元超长期公债后，料下周将发售多至45亿欧元2015年，2018年和2023年到期公债，寻求把握市场在意大利选举后显示出韧性的机会。

西班牙10年期公债 收益率升7个基点，至4.93%，短债收益率也上涨。

10年期西班牙公债较可比意大利公债收益率差扩阔10个基点，至32个基点，本周稍早该收益率差收窄至10个基点，为2012年3月来最窄水平。

10年期意大利公债 收益率尾盘跌3个基点，至4.61%，在上月选举后，意大利议会首次召开会议，各党派就组建政府仍陷入僵局。

葡萄牙两年期公债 收益率跌8基点，至3.22%，跑赢其他欧元区国家短债，因国际借贷三方完成对葡萄牙援助计划进展的第七次评审。

葡萄牙获得更多时间实现其预算要求，这符合市场原先预期，该国财长加斯帕称未来几周可能发债。(完)

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(编译 利棣儿；审校　李军)
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