欧元债市：西班牙公债表现落后，因下周有新债供应

更新版1-中国经济：雄安新区要合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产--副总理
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。
* 西班牙在本周标售公债后，下周将继续发债
* 西班牙公债较意大利公债收益率差扩阔
* 意大利议会在选举后首次召开会议
路透伦敦3月15日 - 西班牙公债价格周五下跌，较意大利公债收益率差扩阔，因西班牙在本周标售长债后下周将继续发债。
西班牙公债表现也不及德债，此前美国数据疲弱提振较低风险公债需求，损及较高收益资产，德债期货 涨25个跳动点，结算价报143.39。
西班牙周四标售8亿欧元超长期公债后，料下周将发售多至45亿欧元2015年，2018年和2023年到期公债，寻求把握市场在意大利选举后显示出韧性的机会。
西班牙10年期公债 收益率升7个基点，至4.93%，短债收益率也上涨。
10年期西班牙公债较可比意大利公债收益率差扩阔10个基点，至32个基点，本周稍早该收益率差收窄至10个基点，为2012年3月来最窄水平。
10年期意大利公债 收益率尾盘跌3个基点，至4.61%，在上月选举后，意大利议会首次召开会议，各党派就组建政府仍陷入僵局。
葡萄牙两年期公债 收益率跌8基点，至3.22%，跑赢其他欧元区国家短债，因国际借贷三方完成对葡萄牙援助计划进展的第七次评审。
葡萄牙获得更多时间实现其预算要求，这符合市场原先预期，该国财长加斯帕称未来几周可能发债。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别