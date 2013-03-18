欧元债市：塞浦路斯援助计划令投资人措手不及，西班牙和意大利公债大跌

* 塞浦路斯援助计划令人意外，西班牙和意大利公债收益率上涨

* 塞浦路斯向存款征税令投资人担心为二线国家开了先例

* 恐慌尚未蔓延，许多投资人等待就救助计划的投票

路透伦敦3月18日 - 西班牙和意大利公债收益率周一上涨，此前塞浦路斯达成的救助协议，部分由向银行储户征税注资，令投资人措手不及，部分投资人担心这可能在欧元区开了先例。

塞浦路斯公债急跌，德债需求增加，10年期德债收益率跌至今年最低水准。

欧元区国家财长决定，希望塞浦路斯的储户牺牲一部分存款，以换取对该国的100亿欧元(130亿美元)救助。最初的征税提议是针对余额超过10万欧元的账户收取9.9%，对低于10万欧元的账户征收6.7%。塞浦路斯政府消息人士称，该国正在拟定最后的提案，以缓和银行存款征税措施对小储户的冲击。

德国商业银行策略师Michael Leister表示，“投资人目前对政策风险尤为敏感。欧元区政策制定者真的显示出他们不惧打破任何禁忌。”

此次决定是国际金主作出的重大转变，之前他们救助系列、葡萄牙和爱尔兰时都没有要求储户支付。

欧盟强调，这是仅针对塞浦路斯的一次性措施。塞浦路斯的国内生产总值(GDP)仅占欧洲的0.2%。

西班牙10年期公债收益率 升8个基点，报5.01%，意大利10年期公债收益率 升6个基点，报4.67%。

德债期货 最新上涨57个跳动点至143.96，10年期德债收益率跌至今年低点1.37%。(完)

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