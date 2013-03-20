欧元债市：德债走低，因塞浦路斯寻求俄罗斯援助

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 风险胃纳反弹拖累德债走软，但紧张气氛仍然高涨
* 德债标售得标利率为2012年7月以来最低
路透伦敦3月20日 - 德债周三走低，因部分投资者相信，决策者最终将找到塞浦路斯债务问题的解决之道，从而削减对低风险公债的敞口。
在周二议会拒绝以征收存款税作为换取欧盟救助的条件后，塞浦路斯寻求从俄罗斯获得新贷款以避免违约。
尽管尽德债回吐本周录得的部分涨幅，但鲜有市场人士认为，德债会大幅走低，因塞浦路斯未来能否留在欧元区的前景不确定，且市场担心一旦银行恢复营业，将出现挤兑。
“德债之前表现不错，因此，部分市场人士认为可以锁定获利。总的来说，市场可能认为，如果俄罗斯向塞浦路斯提供资金，最初的问题将得到缓解，” Merrion Stockbrokers的首席经济学家Alan McQuaid表示。
“我认为，不会出现崩溃，但问题仍多于答案...在问题得到解决，在塞浦路斯的形势更加明朗化之前，短期内对核心公债的需求仍将保持强劲。
另外，相比今年稍早进行的同类标售，今日进行的新10年期德债标售获强劲需求，得标利率为2012年7月以来最低。
二级市场，10年期德债收益率 上扬4个基点，报1.39%，略高于周二触及的年内低位1.34%。德债期货 回落32个跳动点，结算价报144.30，但今日的跌幅只当于过去两日录得的120个跳动点涨幅的四分之一。
塞浦路斯的银行今日仍然关闭，且该国官员称，银行将在周四和周五继续关闭。交易商表示，许多投资者正在观望，对银行恢复营业后将出现挤兑的担忧是否会成真。任何银行挤兑的迹象将加剧危机意识，使焦点转移至意大利和西班牙，看这两个国家是否由遭受连带影响的迹象。
塞浦路斯乱局已促使投资者抛售其他欧元区二线国家公债，西班牙和意大利公债收益率面临的上行压力预计仍将保持高企。
尽管预期将面临更大的压力，但股市反弹和预期欧洲央行的购债承诺将遏制危机扩散，这扶助限制西班牙和意大利公债收益率涨幅。
10年期意大利公债收益率 跌7个基点，报4.64%。10年期西班牙公债收益率 回落4个基点，报5.0%。(完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。