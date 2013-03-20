欧元债市：德债走低，因塞浦路斯寻求俄罗斯援助

* 风险胃纳反弹拖累德债走软，但紧张气氛仍然高涨

* 德债标售得标利率为2012年7月以来最低

路透伦敦3月20日 - 德债周三走低，因部分投资者相信，决策者最终将找到塞浦路斯债务问题的解决之道，从而削减对低风险公债的敞口。

在周二议会拒绝以征收存款税作为换取欧盟救助的条件后，塞浦路斯寻求从俄罗斯获得新贷款以避免违约。

尽管尽德债回吐本周录得的部分涨幅，但鲜有市场人士认为，德债会大幅走低，因塞浦路斯未来能否留在欧元区的前景不确定，且市场担心一旦银行恢复营业，将出现挤兑。

“德债之前表现不错，因此，部分市场人士认为可以锁定获利。总的来说，市场可能认为，如果俄罗斯向塞浦路斯提供资金，最初的问题将得到缓解，” Merrion Stockbrokers的首席经济学家Alan McQuaid表示。

“我认为，不会出现崩溃，但问题仍多于答案...在问题得到解决，在塞浦路斯的形势更加明朗化之前，短期内对核心公债的需求仍将保持强劲。

另外，相比今年稍早进行的同类标售，今日进行的新10年期德债标售获强劲需求，得标利率为2012年7月以来最低。

二级市场，10年期德债收益率 上扬4个基点，报1.39%，略高于周二触及的年内低位1.34%。德债期货 回落32个跳动点，结算价报144.30，但今日的跌幅只当于过去两日录得的120个跳动点涨幅的四分之一。

塞浦路斯的银行今日仍然关闭，且该国官员称，银行将在周四和周五继续关闭。交易商表示，许多投资者正在观望，对银行恢复营业后将出现挤兑的担忧是否会成真。任何银行挤兑的迹象将加剧危机意识，使焦点转移至意大利和西班牙，看这两个国家是否由遭受连带影响的迹象。

塞浦路斯乱局已促使投资者抛售其他欧元区二线国家公债，西班牙和意大利公债收益率面临的上行压力预计仍将保持高企。

尽管预期将面临更大的压力，但股市反弹和预期欧洲央行的购债承诺将遏制危机扩散，这扶助限制西班牙和意大利公债收益率涨幅。