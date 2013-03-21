欧元债市：西班牙公债收益率上涨，投资人观望塞浦路斯情势发展

* 西班牙公债标售强劲，提振市场信心，西班牙公债收益率下跌

* 塞浦路斯仍是市场短期前景的关键，德债上涨

* 塞浦路斯问题有多个可能的后果，驱使投资人观望

路透伦敦3月21日 - 西班牙公债收益率(殖利率)周四下跌，该国公债标售强劲，拉低西班牙公债收益率，投资人对较大的欧元区国家仍有信心，尽管塞浦路斯正努力寻求避开金融崩溃。

诸如西班牙和意大利等负债沉重的较大的欧元区国家公债标售需求仍然得到支持，因市场相信如果这些国家公债承压，欧洲央行将透过购入这些国家的公债提供支持，而且这些国家公债的收益率高，对投资人具吸引力。

西班牙10年期公债 收益率跌11个基点，至4.89%，和周末塞浦路斯向银行存款征税计划公布前的水平几无变动。

在西班牙标售45亿欧元公债，规模高于最高目标40亿欧元后，西班牙公债收益率跌势加速。借贷成本下跌，分析师称需求强劲。

“显然塞浦路斯疑虑或意大利担忧没有影响标售成绩。西班牙发售公债规模高于其目标，”Monument Securities策略师Marc Ostwald说。

不过，塞浦路斯仍然是市场关键的忧虑来源，在塞浦路斯议会本周稍早拒绝向银行存款征税后，该国正寻求新途径以取得国际救助。

欧洲央行称允许塞浦路斯央行继续向银行业提供紧急流动性援助(ELA)，直至下周一，而塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯表示，预计周一前会敲定金融救助计划。

欧洲央行(ECB)做好了准备，别无选择时将切断对塞浦路斯的资金援助，放手这个地中海岛国陷入金融崩溃。欧央行自信有足够力量保护欧元区的其余国家。

“市场没有大跌，令我感到惊讶，”Rabobank策略师Lyn Graham-Taylor说，“未来几天和周末大家将继续留意最新消息，直至(欧洲)达成某种类的决定前，很难分析其影响。"

“市场正尝试摆脱塞浦路斯因素，该国是一个欧洲小国，但一个欧元区国家将可能脱离欧元区，就足以提振德债需求，”一交易商说。

对德债的需求强劲，扶助德债期货跳升，尽管其价格处于历史高位。现货德债收益率料短期仍接近2013年低位。

德债期货 升14个跳动点，至144.44，10年期德债收益率跌1.1个基点，至1.367%，周二触及1.343%，此为2013年低位。

一交易商表示，德债短期将持于介乎144.00-144.82，后者是本周高位。但他警告不要低估情况的严重性，他直指本周德债期货上涨了超过一个点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价