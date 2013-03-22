欧元债市：西班牙和意大利公债上扬，因塞浦路斯寻求危机解决办法

南非政经：财长戈尔丹以“拭目以待”回应将被撤职的报导
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
* 塞浦路斯试图控制危机，提振二线国家公债
* 德债周末前变动不大，盘中交投震荡
* 消息面风险促使投资人对德债转趋中性
路透伦敦3月22日 - 西班牙和意大利公债周五上扬，因塞浦路斯寻求在周一截止日期前确保获得援助，以避免违约及银行体系崩溃。
塞浦路斯表示，已达成协议分拆该国受困银行的希腊分支，且该国执政党表示将在数小时内达成救助危机的解决办法。
德债期货 跌9个跳动点，报144.37，周末前投资人对德债转为更为中性。
法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略部门全球主管David Keeble表示，“周末可能会有许多消息...如果是我的钱，我不会做大的押注。如果你作多德债，塞浦路斯又出了解决办法，周一早就难堪了。”
西班牙10年期公债 收益率跌13个基点，至4.87%，意大利10年期公债 跌12个基点，报4.53%。
塞浦路斯需要在周一截止日期前筹措58亿欧元资金，才能确保获得100亿欧元的国际金援，否则其金融体系将崩溃。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透约翰内斯堡3月28日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)应总统祖马(Jacob Zuma)要求，从一项投资者路演活动中返回国内。在被问及有关总统准备将他撤职的报导时，戈尔丹称“让我们拭目以待”。
但欧洲央行首席经济学家普雷特周一警告，如果央行取消经济刺激政策太早，欧元区通胀反弹可能停滞， 甚至可能逆转。他也是欧洲央行总裁德拉吉的一位重要盟友。
(德国RQFII额度的总数“1,055.43亿”有误，应为“105.43亿") 路透北京2月27日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示，截止2月24日，已批准人民币合格境外机构投资 者(RQFII)181家，获批额度共计5,411.29亿元人民币，较上月净增加115亿元。 2月贝莱德基金顾问公司和锋裕资产管理公司分别首次获批110亿元和5亿元。 以下为各家机构获得RQFII额度的时间及规模（额度单位为亿元人民币）: 序号 机构名称 注册地 批准日期 累计批准额度 1 南方东英资产管理有限公司 香港 2014.09.22 461 2 嘉实国际资产管理有限公司 香港 2014.09.22 147.4 3 华夏基金（香港）有限公司 香港 2013.07.26 218 4