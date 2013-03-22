欧元债市：西班牙和意大利公债上扬，因塞浦路斯寻求危机解决办法

* 塞浦路斯试图控制危机，提振二线国家公债

* 德债周末前变动不大，盘中交投震荡

* 消息面风险促使投资人对德债转趋中性

路透伦敦3月22日 - 西班牙和意大利公债周五上扬，因塞浦路斯寻求在周一截止日期前确保获得援助，以避免违约及银行体系崩溃。

塞浦路斯表示，已达成协议分拆该国受困银行的希腊分支，且该国执政党表示将在数小时内达成救助危机的解决办法。

德债期货 跌9个跳动点，报144.37，周末前投资人对德债转为更为中性。

法国农业信贷银行(Credit Agricole)固定收益策略部门全球主管David Keeble表示，“周末可能会有许多消息...如果是我的钱，我不会做大的押注。如果你作多德债，塞浦路斯又出了解决办法，周一早就难堪了。”

西班牙10年期公债 收益率跌13个基点，至4.87%，意大利10年期公债 跌12个基点，报4.53%。

塞浦路斯需要在周一截止日期前筹措58亿欧元资金，才能确保获得100亿欧元的国际金援，否则其金融体系将崩溃。(完)

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