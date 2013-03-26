欧元债市：欧元区公债市场持稳，但仍忧虑塞浦路斯救助计划将是“模板”

* 欧元区公债市场持稳

* 欧洲央行称塞浦路斯救助计划并非未来救助欧元区国家的模板

* 投资人仍忧虑塞浦路斯计划将是模板

路透伦敦3月26日 - 欧元区政府公债周二持稳，此前欧元区高级官员寻求抚平市场的忧虑，因市场担忧塞浦路斯救助议将成为可能成为寻求金援的较大欧元区国家的“模板”。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一指塞浦路斯救助协议是解决欧元区银行业问题的模板。塞浦路斯救助协议是向银行大额储户征税。

迪塞尔布洛姆之后收回他的说法，指塞浦路斯是特别案例，面临异常的挑战。之后欧洲央行管委诺沃特尼和执委科尔发表的讲话，和迪塞尔布洛姆的说法一致。

欧元区政府公债整体无大变动，但不确定性料将令较低评等的公债承压。

西班牙10年期公债 收益率(殖利率)持平在4.96%，周一上涨约10个基点。意大利10年期公债 收益率涨3个基点，至4.60%。

“消息并不一致，所以市场有些犹豫不决，”一交易商说，“很可能从现在起，较之以前，要有更多正面消息才使人们继续看多欧元区二线国家公债。”

分析师称，市场仍在消化投资人及银行储户将被迫承担未来银行救助计划的成本，告别之前的欧元区国家救助方式，即救助计划所需的资金多数由欧元区组织共同分担。

分析师说，这可能使德债继续有买需。德债期货 升3个跳动点，至144.75，仍接近周一触及144.93的约三周高位。(完)

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