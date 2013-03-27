欧元债市：德债期货升至近三周高位，受塞浦路斯不确定性支撑

南非政经：财长戈尔丹称没有被召回，“只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
德债期货 最新上涨5个跳动点至144.87，盘初一度高见144.95，为3月7日来最高。德债期货在紧张情绪升温时通常得到投资者追捧。
“围绕塞浦路斯的不确定性持续存在，令对德国公债的买兴维持高位，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringen的分析师表示。
意大利今日稍晚将出售最多70亿欧元五年期和10年期公债。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/杜明霞；审校 丁琦/蔡美珍)
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。