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债券 | 2013年 3月 27日 星期三 15:18 BJT

欧元债市：德债期货升至近三周高位，受塞浦路斯不确定性支撑

德债期货 最新上涨5个跳动点至144.87，盘初一度高见144.95，为3月7日来最高。德债期货在紧张情绪升温时通常得到投资者追捧。

“围绕塞浦路斯的不确定性持续存在，令对德国公债的买兴维持高位，”Helaba Landesbank Hessen-Thueringen的分析师表示。

意大利今日稍晚将出售最多70亿欧元五年期和10年期公债。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王洋/杜明霞；审校 丁琦/蔡美珍)

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