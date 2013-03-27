欧元债市：西班牙和意大利公债遭抛售，避险买盘提振德债升至3月4日来高位

南非政经：财长戈尔丹称没有被召回，“只是被要求回国”
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。
* 塞浦路斯救助或成先例损及冒险意愿
* 意大利公债走势挣扎，标售需求迟滞
* 避险买盘提振德债升至3月4日来高位
路透伦敦3月27日 - 周三投资人抛售西班牙和意大利公债，因塞浦路斯避免银行挤兑的努力令市场不安，提振低风险德债，但损及意大利公债标售的需求。
塞浦路斯的银行周四将重开，市场预计该国会采取措施防止出现挤兑。
西班牙和意大利公债收益率上涨，金融机构债券和股票价格下挫，因投资人担心欧元区其他国家的银行储户会认为储蓄有风险。
市场最关心的是是否塞浦路斯的协议会成为救助欧元区其他国家危机的模板，尽管最初表意含糊的一些政策制定者强调不会这样。
德债期货 升77个跳动点，报145.59，稍早触及145.82，为3月4日来最高。
意大利标售69亿欧元公债，计划标售50-70亿欧元，五年期新债标售收益率为2012年10月以来最高。
二级市场，意大利10年期公债 收益率升17个基点，报4.77%，西班牙10年期公债收益率 升13个基点，报5.09%。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透约翰内斯堡3月27日 - 南非反对党民主联盟周一在声明中称，该国总统祖马决定将在伦敦进行投资者路演的财长戈尔丹(Pravin Gordhan)召回，标志着南非经济遭到重大挫折。
路透香港3月27日 - 在上海和香港两地上市的洛阳栾川钼业集团股份有限公司(洛钼集团)已签署7亿美元七年期分期偿还贷款，为其收购非洲Tenke铜矿另外24%股权提供资金支持。该公司四个月前曾获得一笔更大规模的俱乐部贷款，为当时初次入股Tenke铜矿融资。