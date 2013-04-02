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债券 | 2013年 4月 3日 星期三 00:20 BJT

欧元债市：意大利和西班牙公债上涨，因塞浦路斯避免了金融业崩溃

* 避险热情降温，德债下滑，二线公债走强

* 塞浦路斯金融业没有崩溃令投资人缩减避险对冲

* 长期忧虑持续，意大利公债收益率料上升

路透伦敦4月2日 - 意大利和西班牙公债价格周二上涨，因对塞浦路斯金融业崩溃的担忧缓和，投资人规避低风险资产。

塞浦路斯央行周六证实，该国最大银行的大储户账户中，超过10万欧元部分的存款将会损失掉约60%。纾困条件愈加苛刻，将会动摇欧洲银行业，但可挽救塞浦路斯免于破产。

这是欧元区历史上首个需要储户分担救助成本的协议，但上周四塞浦路斯的银行恢复营业，秩序井然。对可能出现挤兑的担忧缓解。

意大利10年期公债 收益率跌9个基点，报4.65%，西班牙10年期公债收益率 也跌9个基点，报4.97%。

但分析师预计两国公债在未来几日将面临卖压，收益率将重拾过去两周的稳步升势，因长线投资人仍担心塞浦路斯救助会成为欧元区未来救助的模板。

对较高风险资产的需求周二回升，拖累德债期货 跌25个跳动点，报145.24，因交易商出脱用于对冲塞浦路斯危机蔓延至西班牙和意大利等国风险的交易。

分析师表示，鉴于对塞浦路斯救助局面混乱的担忧犹存，德债下滑主要是因缩减避险押注，而不是因冒险意愿被全面激活。

这会令投资人对周三德国标售40亿欧元五年期公债的需求保持完整。

10年期德债收益率 升2.5个基点，报1.31%，Bayerische Landesbank策略师预计10年期德债收益率在未来六个月陷于1.25-1.70%区间内，直至意大利组建新政府。(完)
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