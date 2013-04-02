欧元债市：意大利和西班牙公债上涨，因塞浦路斯避免了金融业崩溃

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
* 避险热情降温，德债下滑，二线公债走强
* 塞浦路斯金融业没有崩溃令投资人缩减避险对冲
* 长期忧虑持续，意大利公债收益率料上升
路透伦敦4月2日 - 意大利和西班牙公债价格周二上涨，因对塞浦路斯金融业崩溃的担忧缓和，投资人规避低风险资产。
塞浦路斯央行周六证实，该国最大银行的大储户账户中，超过10万欧元部分的存款将会损失掉约60%。纾困条件愈加苛刻，将会动摇欧洲银行业，但可挽救塞浦路斯免于破产。
这是欧元区历史上首个需要储户分担救助成本的协议，但上周四塞浦路斯的银行恢复营业，秩序井然。对可能出现挤兑的担忧缓解。
意大利10年期公债 收益率跌9个基点，报4.65%，西班牙10年期公债收益率 也跌9个基点，报4.97%。
但分析师预计两国公债在未来几日将面临卖压，收益率将重拾过去两周的稳步升势，因长线投资人仍担心塞浦路斯救助会成为欧元区未来救助的模板。
对较高风险资产的需求周二回升，拖累德债期货 跌25个跳动点，报145.24，因交易商出脱用于对冲塞浦路斯危机蔓延至西班牙和意大利等国风险的交易。
分析师表示，鉴于对塞浦路斯救助局面混乱的担忧犹存，德债下滑主要是因缩减避险押注，而不是因冒险意愿被全面激活。
这会令投资人对周三德国标售40亿欧元五年期公债的需求保持完整。
10年期德债收益率 升2.5个基点，报1.31%，Bayerische Landesbank策略师预计10年期德债收益率在未来六个月陷于1.25-1.70%区间内，直至意大利组建新政府。(完)
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95