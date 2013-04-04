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债券 | 2013年 4月 4日 星期四 23:30 BJT

欧元债市：德债收益率触及八个月低位，因欧洲央行暗示可能降息

* 欧洲央行总裁德拉吉称准备采取行动，将密切关注数据表现

* 降息押注一度推动德债收益率跌至八个月低位

* 西班牙公债标售获稳健需求，二线公债需求仍然强劲

路透伦敦4月4日 - 德债收益率周四触及八个月低位，之前市场判断欧洲央行偏向降息，因欧元区的经济前景更加黯淡。

欧洲央行总裁德拉吉在央行政策会议结束后举行的记者会上表示，他预计今年稍后经济开始复苏，但央行将密切关注未来出炉的经济数据，并准备在必要时降息。

欧洲央行保持指标利率在0.75%的纪录低位，一如市场预期。

交易商称，会前的建仓情况显示，市场渴望看到央行降息意愿增强的迹象，德拉吉的公开讲话令市场如获至宝，推升10年期德债收益率 触及8月初以来最低。

不过，由于投机客在公债价格上扬时获利了结，且德拉吉在稍后发表讲话强调指出，降息对提振区内疲弱经济成效有限，德债收益率跌幅有所收窄。

“我认为德拉吉讲话发表之初市场有些激动...但仔细斟酌后，我不确定德拉吉的讲话有很大的意外，”ICAP的策略师Philip Tyson。

10年期德债收益率 盘中触及1.237%的低位，且在接近收盘时持于1.253%左右。德债期货 盘中触及12月以来最高146.08，后回落至145.90。

分析师称，尽管记者会传递出的信息并不统一，但市场仍预期欧洲央行将在今年降息。

区内评级较低公债表现仍然强劲。10年期意大利公债收益率 回落5个基点，报4.55%。10年期西班牙公债收益率 下跌1个基点，至4.92%。

今日稍早，西班牙标售公债，售出规模远于原计划，因投资者需求强劲。(完)

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