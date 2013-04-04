欧元债市：德债收益率触及八个月低位，因欧洲央行暗示可能降息

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
* 欧洲央行总裁德拉吉称准备采取行动，将密切关注数据表现
* 降息押注一度推动德债收益率跌至八个月低位
* 西班牙公债标售获稳健需求，二线公债需求仍然强劲
路透伦敦4月4日 - 德债收益率周四触及八个月低位，之前市场判断欧洲央行偏向降息，因欧元区的经济前景更加黯淡。
欧洲央行总裁德拉吉在央行政策会议结束后举行的记者会上表示，他预计今年稍后经济开始复苏，但央行将密切关注未来出炉的经济数据，并准备在必要时降息。
欧洲央行保持指标利率在0.75%的纪录低位，一如市场预期。
交易商称，会前的建仓情况显示，市场渴望看到央行降息意愿增强的迹象，德拉吉的公开讲话令市场如获至宝，推升10年期德债收益率 触及8月初以来最低。
不过，由于投机客在公债价格上扬时获利了结，且德拉吉在稍后发表讲话强调指出，降息对提振区内疲弱经济成效有限，德债收益率跌幅有所收窄。
“我认为德拉吉讲话发表之初市场有些激动...但仔细斟酌后，我不确定德拉吉的讲话有很大的意外，”ICAP的策略师Philip Tyson。
10年期德债收益率 盘中触及1.237%的低位，且在接近收盘时持于1.253%左右。德债期货 盘中触及12月以来最高146.08，后回落至145.90。
分析师称，尽管记者会传递出的信息并不统一，但市场仍预期欧洲央行将在今年降息。
区内评级较低公债表现仍然强劲。10年期意大利公债收益率 回落5个基点，报4.55%。10年期西班牙公债收益率 下跌1个基点，至4.92%。
今日稍早，西班牙标售公债，售出规模远于原计划，因投资者需求强劲。(完)
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。