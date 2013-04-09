欧元债市：高评级公债涨势暂停，因新债供应吸走需求

* 除德债以外的欧元区高评级公债涨势暂停，受累于140亿欧元的新债供应

* 如果来自亚洲的资金真的流入，收益率可能再度走低

* 部分人士仍对日本央行刺激举措的长期影响心存疑虑

路透伦敦4月9日 - 一波欧元区新债供应周二抵销了投资者对除德债以外的欧元区高评级公债的需求，使由日本央行激进刺激举措引发的创纪录涨势暂停。

上周，日本央行祭出了1.4万亿美元刺激计划，促使市场臆测，央行注入日本经济的资金将部分流入其他地区，寻求由非快速贬值的日圆计价的收益率较高的公债和资产。

这扶助推动法国、荷兰、奥地利和比利时公债收益率降至纪录低位。

但今天有140亿欧元的新债入市，且部分市场人士质疑，近期涨势是由来自亚洲的资金驱动，还是投机客因预期亚洲资金将流入而买入。收益率从近期触及的低位反弹。

10年期荷兰公债收益率 上扬6个基点，报1.50%，在20年期公债标售结束后，从上周触及的纪录低位1.384%反弹。芬兰10年期公债 日内攀升4个基点，报1.47%，因该国通过银团销售发行了40亿欧元的公债。

“今天，芬兰、法国和荷兰公债的大涨之势看似停滞，”一位交易商称，“我的观点是，这是因今日市场须消化新债供应所引发的技术性走势，并非基本面因素使然。”

今日，欧洲金融稳定工具(EFSF)发行了80亿欧元高评等公债，投资者认为，这也从二级市场分流了部分需求。另外，奥地利透过银团发售了新的10年期公债。

10年期德债收益率 上扬2.3个基点，报1.26%。德债期货 回落28个跳动点，报145.80。

德国将在周三标售两年期公债，意大利将在周四发行长期公债，但除此之外，分析师称，如果日本投资者开始结清其国内债券头寸，欧元区高评级公债的涨势仍有进一步扩大的空间。

不过，部分投资者仍不愿根据欧元区公债最终将因来自日本的资金流受益的预期买入。

管理着15亿美元固定收益资产的London and Capital的固定收益部主管Sanjay Joshi称，他最近买入了美国共和加拿大公债，他的观点是，日本投资者会认为多数欧元区公债波动性太大，因此相对于欧元区公债，他们会更青睐于其他高评级公债市场。(完)