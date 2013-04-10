欧元债市：高评级公债延展跌势，受累于新债入市

* 德国公债销售获稳健需求，奥地利发行指标公债

* 奥地利、法国和其他高评级公债承压

* 降息臆测支撑两年期德债

* 美联储委员的QE立场存在分歧，拖累德债走低

路透伦敦4月10日 - 欧元区高评级公债的普跌之势周三进入第二日，收益率跌至近期低位，因投资者需求主要集中在新发行的公债。

法国、荷兰、比利时和奥地利公债价格短期内预计将进一步走低，投资者正在寻找资金撤出低收益日本公债，流入欧元区债市的证据。上周四，日本央行祭出1.4万亿美元的刺激计划，提振对海外债券的需求。

收益率从日本央行刺激计划公布后触及的纪录低位进一步反弹，市场消化了本周新发行的逾200亿欧元新债。

Rabobank策略师Lyn Graham-Taylor表示，“我们看到市场出现回调，受累于新债发行，以及市场开始质疑与日本公债相关的资金何时以及以何种规模流入欧元区。”

“在我们获得日本资金流入的确凿证据前的几天内，这一因素对市场的推动不大。”

今日，德国标售42.2亿欧元的两年期公债，奥地利透过银团发售45亿欧元的新10年和20年期公债，周二荷兰、芬兰和欧元区救助基金欧洲金融稳定工具(EFSF)累计发行了140亿欧元的公债。

法国10年期公债收益率 上扬7个基点，报1.86%，脱离周一触及的纪录低位1.71%。比利时和奥地利公债收益率 攀升8个基点，分别报2.10%和1.66%。

10年期日本公债收益率 尾盘约为0.62%。10年期德债收益率 为1.3%，为欧元区10年期公债中最低收益率。

分析师称，欧元区高评级公债能否继续上行取决于日本投资者将多少资金撤出本国债市，转投欧元区公债。

德国公债期货 收跌45个跳动点，报145.35。美国联邦储备理事会(FED/美联储)今日公布的3月会议记录引发市场忧虑，联储将在年底前放慢购债步伐，或停止购债，之后，德债小幅扩大跌幅，从上周五触及的10个月高位回落。