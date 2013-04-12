欧元债市：避险买盘扶助德债上涨，因美国数据和塞浦路斯困境令投资人不安

路透伦敦4月12日 - 对较低风险资产的需求周五扶助德债期货上扬，因受救助的塞浦路斯困境令投资人不安，且美国经济数据显示前景趋淡。

尽管欧元区财长支持向塞浦路斯提供100亿欧元金援，但德国、荷兰和法国等欧元区高评等国家公债收益率仍下滑，因投资人规避较高风险资产。

救助协议目前等待成员国个体批准，但投资人近期的热情被长达三年半的欧债危机尚未解决的鲜明提醒所压制。

塞浦路斯必须自己解决130亿欧元的资金问题，是原本预估的近两倍，但欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)周五坚持，两个数据不能直接比较。

德债期货 上升63个跳动点，报145.88，德国10年期公债收益率 跌5个基点，报1.258%，较上周触及的八个月低点仅高6个基点。