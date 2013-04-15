欧元债市：欧元区公债大致持稳，经济数据将决定短期前景

* 欧元区公债收益率在低水准持稳

* 升势暂歇，经济数据将决定后市走势

路透伦敦4月15日 - 欧元区公债周一大致持稳，收益率较低抑制了持续购买的热情，短期前景要看即将公布的经济数据。

由于荷兰和法国等评等较高的国家公债收益率接近纪录低点，且德债收益率接近去年欧元区可能出现分裂时的“危机水准”低谷，一周前开始的公债价格升势停滞。

近几日，对日本庞大货币刺激计划可能带动资金流入欧元区的预期引发投机商买入，但由于还未真正出现日本买盘，走势已失去动能。

接下来的一周出炉的经济数据可能成为走势新的诱因，市场关注的是周二德国ZEW景气指数，但更重要的是下周的采购经理人指数。

德债期货 上升15个跳动点，报146.03，德国10年期公债收益率 跌1个基点，报1.25%。