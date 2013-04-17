版本:
中国
债券 | 2013年 4月 17日 星期三 14:34 BJT

欧元债市：德债表现平稳，静候德国公债标售

市场预期日本投资者撤离收益率超低的日债，转向回报率相对较高的外国债券，将使德债从中获益。该预期料也会提振需求。

德国10年期公债收益率报1.3%，收益率高于可比日本公债 收益率。日本央行公布大规模刺激措施后，日本10年期公债收益率跌至0.6%的纪录低位。

“（日本投资人购买债券的预期）构成背景条件，且提供支撑，但我不认为立即出现一波买盘。”一位交易商表示。

“我认为公债标售将顺利。公债标售可能会给今天早盘带来一些压力。”

德债期货 持平于145.73。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦 审校 蔡美珍)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐