欧元债市：德债受降息言论提振上扬，意大利公债攀升

标题新闻：印度NSE股指创纪录高位9,220.65点且印度卢比触及近一年半高点，受益于外资买盘
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* 德债上扬，两年期德债收益率接近零
* 魏德曼的讲话引发对欧洲央行降息的预期
* 意大利公债上扬，前一日的公债标售获强劲需求
路透伦敦4月17日 - 欧元区利率将被调降的传言高涨，带动德债收益率周三再度走低，促使投资者买入评级较低的二线公债以寻求较高回报。
寻求高收益的投资者与其他市场人士一道买入意大利和西班牙公债，欧洲央行管委魏德曼的讲话令市场相信，如果经济数据继续令人失望，利率将被调降。
德债期货 上扬逾半个大点，至逾一周来最高146.33，且逼近去年6月触及的纪录高位。两年期德债收益率 回落至接近0%，下跌2个基点，报0.005%。
市场预期，日本投资者将购买海外债券以寻求较高回报，因日本央行的购债计划会逐步压低本国市场的收益率。这也令欧元区公债受益。
意大利周二售出170亿欧元公债，接近目标规模的两倍。分析师称，这显示出该国自主融资的能力，为正面信号。
10年期意大利公债收益率 回落6个基点，报4.25%。10年期西班牙公债收益率 也下跌6个基点，报4.69%。
部分市场人士还押注周四进行的西班牙公债标售将获稳健需求。
尽管收益率处于低位，但今日稍早德国标售33.5亿欧元10年期公债仍获良好需求，受欧洲央行降息预期支撑。(完)
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路透东京4月3日 - 日本公债价格周一基本持稳，之前美债上扬，不过较短期公债下跌，因日本央行在4月常规操作中买入的短期公债规模势将减少。 指标10年期公债收益率 持平报1.065%，30年期公债收益率 跌1个基点至0.835%，日本央行周一进行的常规购债操作对公债价格构成支撑。 两年期公债收益率 涨两个基点至负0.175%，为12月末以来最高。 日本央行周五一如预期宣布，将在4月削减一年至三年期以及三年至 五年期公债的购买量，同时对较长期日本公债的购买规模将维持不变。 日本央行的大规模购债计划已经减少了各个期限公债的流动性，使得 债市投资者和交易员总是抢购市场上的可购公债。为了改善流动性和降低 波动性，日本央行一直在调整其购债操作。 美国公债收益率周五下滑，此前多位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成 长。
路透里约热内卢/圣保罗3月31日 - 巴西今年将大幅增加石油出口，因大量投资提高了该国的产量，市场对巴西轻质原油的需求也助其赢得更多买家，特别是中国和印度的买家。