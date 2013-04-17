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债券 | 2013年 4月 18日 星期四 00:27 BJT

欧元债市：德债受降息言论提振上扬，意大利公债攀升

* 德债上扬，两年期德债收益率接近零

* 魏德曼的讲话引发对欧洲央行降息的预期

* 意大利公债上扬，前一日的公债标售获强劲需求

路透伦敦4月17日 - 欧元区利率将被调降的传言高涨，带动德债收益率周三再度走低，促使投资者买入评级较低的二线公债以寻求较高回报。

寻求高收益的投资者与其他市场人士一道买入意大利和西班牙公债，欧洲央行管委魏德曼的讲话令市场相信，如果经济数据继续令人失望，利率将被调降。

德债期货 上扬逾半个大点，至逾一周来最高146.33，且逼近去年6月触及的纪录高位。两年期德债收益率 回落至接近0%，下跌2个基点，报0.005%。

市场预期，日本投资者将购买海外债券以寻求较高回报，因日本央行的购债计划会逐步压低本国市场的收益率。这也令欧元区公债受益。

意大利周二售出170亿欧元公债，接近目标规模的两倍。分析师称，这显示出该国自主融资的能力，为正面信号。

10年期意大利公债收益率 回落6个基点，报4.25%。10年期西班牙公债收益率 也下跌6个基点，报4.69%。

部分市场人士还押注周四进行的西班牙公债标售将获稳健需求。

尽管收益率处于低位，但今日稍早德国标售33.5亿欧元10年期公债仍获良好需求，受欧洲央行降息预期支撑。(完)

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