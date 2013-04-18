欧元债市：西班牙公债标售需求强劲，带动二线国家公债延续升势

美国数据：2月小型企业贷款指数较前月上升，但低于上年同期--PayNet
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
* 西班牙公债标售强劲，支持二线国家公债
* 意大利政局不确定性令升势受限
* 德债在美国公布数据后缩减跌幅
路透伦敦4月18日 - 评等较低的欧元区国家公债收益率周四下滑，此前西班牙成功标售公债，但意大利政局再度不明朗令收益率跌势受限。
西班牙标售公债筹资超目标，其47亿欧元10年期公债标售的得标利率为三年最低，凸显投资人接受较低评等公债以求更高收益的意愿。
意大利议会周四在首轮投票中未能选举出新总统，因中右翼政党分歧严重。
西班牙10年期公债收益率 尾盘跌2个基点，报4.68%，盘中低见4.62%。10年期意大利公债收益率 持平，报4.26%，脱离4.18%的日低。
德债期货 收复稍早失地，因此前数据显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动在4月意外下降。
德债期货持平，报146.25，日低为145.86，目前水准离4月4日高位146.54不远。(完)
路透4月3日 - 周一公布的数据显示，2月美国小型企业贷款较前月上升，但低于上年同期，因为在政策不确定性影响下，企业所有者仍对投资保持谨慎。
路透伦敦4月3日 - 苹果已通知Imagination Tech，最多两年后将停止在iPhone手机和其它设备上使用Imagination显示技术，对这家英国公司造成重大打击。
据周日晚间公告，西王特钢董事会已获西王集团告知，西王集团的财务状况保持强劲，营运表现理想并且资金来源充足，亦不会受齐星集团财务状况欠佳所造成的不利影响。