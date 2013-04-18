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债券 | 2013年 4月 19日 星期五 00:21 BJT

欧元债市：西班牙公债标售需求强劲，带动二线国家公债延续升势

* 西班牙公债标售强劲，支持二线国家公债

* 意大利政局不确定性令升势受限

* 德债在美国公布数据后缩减跌幅

路透伦敦4月18日 - 评等较低的欧元区国家公债收益率周四下滑，此前西班牙成功标售公债，但意大利政局再度不明朗令收益率跌势受限。

西班牙标售公债筹资超目标，其47亿欧元10年期公债标售的得标利率为三年最低，凸显投资人接受较低评等公债以求更高收益的意愿。

意大利议会周四在首轮投票中未能选举出新总统，因中右翼政党分歧严重。

西班牙10年期公债收益率 尾盘跌2个基点，报4.68%，盘中低见4.62%。10年期意大利公债收益率 持平，报4.26%，脱离4.18%的日低。

德债期货 收复稍早失地，因此前数据显示美国大西洋沿岸中部地区制造业活动在4月意外下降。

德债期货持平，报146.25，日低为145.86，目前水准离4月4日高位146.54不远。(完)

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