欧元债市：西班牙公债带领一系列欧元区公债上扬，受助于欧洲央行降息前景

美国热股：摩根大通季度获利增长16.8%，盘初上涨近1%
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
* 德国PMI指数引发对欧洲央行降息的预期
* 德债走低，因投资者寻求更高回报
* 西班牙公债表现出众，因标售需求强劲
路透伦敦4月23日 - 西班牙和意大利公债周二带领一系列欧元区公债上扬，因德国企业活动放缓使欧洲央行降息的可能性增加。
今日公布的一项调查显示，4月德国民间行业活动五个月来首次萎缩，引发市场担忧欧元区危机已波及区内最大经济体。
数据公布后，德债期货一度触及合约新高，后逆转走势，因随着欧洲央行进一步放宽政策以支撑经济的可能性不断增加，投资者买入较高收益债券。
西班牙公债表现出众，10年期西班牙公债收益率 触及2011年11月初以来最低，因今日进行的公债标售获强劲需求。意大利10年期公债收益率跌至4%之下，为2010年11月来首次。
“自上周以来，欧洲央行降息的预期不断升温，今天的数据使央行可能在5月降息，”Helaba Landesbank Hesse-Thueringen的策略师Ralf Umlauf表示。
西班牙西10年期公债收益率 回落近30个基点，至4.244%，之前该国标售三个月期国库券，得标利率为纪录低位，因投资者大举买入收益率较高的公债。
这使10年期西班牙公债/德债收益率差 收窄至301个基点，为2012年1月底以来最低。10年期意大利公债收益率一度触及3.89%的低位。
低迷的德国数据最初推高对避险德债的需求，6月德债期货 一度触及146.77的合约高位，后逆转走势，因投资者被评级较低公债的高回报所吸引。
德债期货 收跌26个跳动点，报146.09。10年期德债收益率 上扬3个基点，报1.26%，盘中触及1.19%的低位，距离去年7月触及的纪录低位1.126%不远。(完)
路透4月13日 - 美国以资产计最大银行--摩根大通周四公布，季度获利增长16.8%，因该行放出更多贷款，而且从交易活动增加中获得更多营收。摩根大通截至3月31日止当季净利增至64.5亿美元，上年同期为55.2亿美元。每股盈余升至1.65美元，高于汤森路透I/B/E/S调查中分析师的平均预估1.52美元。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透纽约4月13日 - 债市投资大鳄葛罗斯(Bill Gross)周四提高了警告调门，他告诫投资者不要被诱惑买进股票、高收益垃圾债和其它资产，因为美国总统特朗普有可能无法实施那些旨在刺激经济增长的政策举措。