欧元债市：西班牙公债带领一系列欧元区公债上扬，受助于欧洲央行降息前景

* 德国PMI指数引发对欧洲央行降息的预期

* 德债走低，因投资者寻求更高回报

* 西班牙公债表现出众，因标售需求强劲

路透伦敦4月23日 - 西班牙和意大利公债周二带领一系列欧元区公债上扬，因德国企业活动放缓使欧洲央行降息的可能性增加。

今日公布的一项调查显示，4月德国民间行业活动五个月来首次萎缩，引发市场担忧欧元区危机已波及区内最大经济体。

数据公布后，德债期货一度触及合约新高，后逆转走势，因随着欧洲央行进一步放宽政策以支撑经济的可能性不断增加，投资者买入较高收益债券。

西班牙公债表现出众，10年期西班牙公债收益率 触及2011年11月初以来最低，因今日进行的公债标售获强劲需求。意大利10年期公债收益率跌至4%之下，为2010年11月来首次。

“自上周以来，欧洲央行降息的预期不断升温，今天的数据使央行可能在5月降息，”Helaba Landesbank Hesse-Thueringen的策略师Ralf Umlauf表示。

西班牙西10年期公债收益率 回落近30个基点，至4.244%，之前该国标售三个月期国库券，得标利率为纪录低位，因投资者大举买入收益率较高的公债。

这使10年期西班牙公债/德债收益率差 收窄至301个基点，为2012年1月底以来最低。10年期意大利公债收益率一度触及3.89%的低位。

低迷的德国数据最初推高对避险德债的需求，6月德债期货 一度触及146.77的合约高位，后逆转走势，因投资者被评级较低公债的高回报所吸引。