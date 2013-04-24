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债券 | 2013年 4月 24日 星期三 14:32 BJT

欧元债市：德债期货开低，因意大利料将任命新总理

在稍后标售20亿欧元30年期德债之前，此项任命料将遏制市场对德债的胃纳，不过对欧洲央行将在今年稍晚降息的预期升温或将遏制德债跌势。

市场将密切关注德国Ifo企业景气判断指数，看看此数据是否会显现出任何经济疲软的迹象，从而促使欧洲央行降息。

“意大利似乎取得更多进展--他们料将任命一位新总理。但IFO数据将是关键，因为我们目前预测(欧洲央行)5月采取行动，”一名交易商称。

德债期货 下跌19个跳动点，至145.90。周二曾高见146.77，为6月1日触及纪录高位146.89以来最高。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 侯向明)
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