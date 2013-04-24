欧元债市：德债期货开低，因意大利料将任命新总理

香港个股：辉山乳业被汇丰指其贷款违约，部分资产遭上海法院冻结
路透香港4月11日 - 中国垂直生产乳业公司--辉山乳业公告称，上周五收到来自汇丰银行的来函，指公司未有遵守贷款协议中的若干承诺，导致违约事件发生。该贷款协议涉及一份额度2亿美元的双批次贷款，截至公告日，美元批次未偿还本金额为1.8亿美元，而港元批次为1.56亿港元。
在稍后标售20亿欧元30年期德债之前，此项任命料将遏制市场对德债的胃纳，不过对欧洲央行将在今年稍晚降息的预期升温或将遏制德债跌势。
市场将密切关注德国Ifo企业景气判断指数，看看此数据是否会显现出任何经济疲软的迹象，从而促使欧洲央行降息。
“意大利似乎取得更多进展--他们料将任命一位新总理。但IFO数据将是关键，因为我们目前预测(欧洲央行)5月采取行动，”一名交易商称。
德债期货 下跌19个跳动点，至145.90。周二曾高见146.77，为6月1日触及纪录高位146.89以来最高。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 许娜; 审校 侯向明)
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路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一指出，德国应增加教育和宽带网路的投资，以缩小经常帐盈余，而不只是着重于道路桥梁等硬件基础建设。