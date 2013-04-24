欧元债市：德债期货触及日低，因30年期德债标售不振

路透伦敦4月24日 - 德国公债期货周三跌至盘内低点，因稍早的德国30年期公债标售买需低于前次发行，尽管此次举债成本触及纪录低点。

德国标售票息为2.50%的公债，投标倍数为1.5倍，低于1月标售时的1.8倍，平均收益率为2.16%，亦低于前次的2.45%。

“德国30年期公债标售结果不甚理想，这促使我们推低德债...与此同时，在收益率逼近纪录低点时，场中也出现了一些获利了结卖盘。”一位交易员说道。

德债期货 一度下跌36个跳动点至145.73，标债前报145.96。（完）