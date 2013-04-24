欧元债市：德债期货触及日低，因30年期德债标售不振

国际油市：北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易--贸易商
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透伦敦4月24日 - 德国公债期货周三跌至盘内低点，因稍早的德国30年期公债标售买需低于前次发行，尽管此次举债成本触及纪录低点。
德国标售票息为2.50%的公债，投标倍数为1.5倍，低于1月标售时的1.8倍，平均收益率为2.16%，亦低于前次的2.45%。
“德国30年期公债标售结果不甚理想，这促使我们推低德债...与此同时，在收益率逼近纪录低点时，场中也出现了一些获利了结卖盘。”一位交易员说道。
德债期货 一度下跌36个跳动点至145.73，标债前报145.96。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
================== 今日重要政经消息================= 4月11日（周二） 国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公众假期。 *中兴通讯公布首季业绩。 4月18日（周二） 山东