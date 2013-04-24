欧元债市：意大利公债因政治新忧虑而下滑，但需求料持续

全球经济：贸易作为增长引擎的作用受到威胁--IMF、WTO和世界银行
路透柏林4月10日 - 国际货币基金组织(IMF)、世界贸易组织(WTO)和世界银行周一表示，贸易作为全球经济增长引擎的作用受到威胁，因2000年代初以来贸易改革放缓以及金融危机之后保护主义升温。
* 意大利中右翼政党为支持新政府设下先决条件
* 欧元区二线国家公债升势暂歇
* 德国30年期公债标售需求下降
* 美国数据不济，支持德债
路透伦敦4月24日 - 意大利公债周三承压，但分析师表示走势只是修正而已，央行提供大量流动性应该继续支持意大利公债。
意大利总统纳波利塔诺(Giorgio Napolitano)周三要求中左翼政党副领导人Enrico Letta组建一个新政府，这暗示意大利将结束两个月的政府空窗期。
但一中右党派资深官员称，其党派不会支持不赞成取消房屋税的政府，凸显在同意组建新政府、推行经济成长改革计划及降低债务水平面临的困难。
意大利10年期公债 收益率涨3.7个基点，至4%，盘中低见3.94%，接近周二触及3.89%的两年半低位。
“中右党派要求取消房屋税，那么就没有保证Letta可成功组建政府，”一交易商说。
他补充说，投资人只是对近期升势获利了结，没有迹象显示投资人撤出意大利公债。
反而，价格下跌可能吸引更多投资人，鉴于主要国家央行的超宽松政策提供了大量流动性。
德国标售20亿欧元30年期公债的收益率创下纪录低位，尽管超低回报率令整体需求下降。此次标售得标利率为2.16%，为历来最低。
这次标售需求低于1月时的类似标售，令德债期货 承压。
但之后美国商务部周三公布，美国3月耐久财(耐用品)订单较前月下滑5.7%，创下八月来最大跌幅(市场预估为下滑2.8%)。 德债反弹，上升10个跳动点，结算价报146.19，因美国数据燃点对全球经济体质的忧虑。
德国经济智库Ifo周三公布的调查显示，德国4月IFO企业景气判断指数为104.4，路透调查预估为106.2。 (完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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