欧元债市：德债期货上涨，全球成长疑虑和欧洲央行降息预期提供支撑

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，虽已连续第六个月在荣枯线上方，但处于相对低位，此前公布的初值数据为50.5，上月终值为50.9。 数据暗示欧元区衰退和美国需求不振，可能挫伤中国经济复苏。
现在焦点集中在欧洲央行。外界普遍预期该行将下调指标再融资利率25个基点至0.5%的纪录低点。交易商表示，公债市场已经预期利率将被调降，因此就算预期成真，德债价格也有可能下跌。
一名交易商表示，“降息25个基点的可能性在某种程度上已经完全被消化，因此如果利率真被调降，可能会出现一些获利了结。”
德债期货 升16个跳动点至146.74，周二结算价报146.58，且距离2012年6月所及纪录高位146.89不远。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中/梁睿雪; 审校 蔡美珍/李婷仪)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。