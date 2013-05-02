欧元债市：德债期货上涨，全球成长疑虑和欧洲央行降息预期提供支撑

汇丰/Markit稍早联合公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，虽已连续第六个月在荣枯线上方，但处于相对低位，此前公布的初值数据为50.5，上月终值为50.9。 数据暗示欧元区衰退和美国需求不振，可能挫伤中国经济复苏。

现在焦点集中在欧洲央行。外界普遍预期该行将下调指标再融资利率25个基点至0.5%的纪录低点。交易商表示，公债市场已经预期利率将被调降，因此就算预期成真，德债价格也有可能下跌。

一名交易商表示，“降息25个基点的可能性在某种程度上已经完全被消化，因此如果利率真被调降，可能会出现一些获利了结。”

德债期货 升16个跳动点至146.74，周二结算价报146.58，且距离2012年6月所及纪录高位146.89不远。(完)

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