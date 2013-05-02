欧元债市：德债期货触及纪录高位，因欧洲央行降息并暗示将进一步放宽政策

* 欧洲央行降息25个基点，至0.5%的纪录低位

* 欧洲央行称将“密切”关注经济数据

* 欧洲央行对将存款利率调降至负值持“开放态度”，准备采取行动

路透伦敦5月2日 - 德债期货周四触及纪录高位，两年期德债收益率跌至负值，之前欧洲央行降息，并表示必要时将实施负存款利率。

欧洲央行将指标再融资利率调降至0.5%的新低，之后，央行总裁德拉吉表示，将“密切关注”经济数据。从过往的经验来看，这一说法暗示央行将采取进一步政策行动。

德拉吉表示，已“从技术上准备好”将银行在央行的存款利率调降至负值，这实际上表明，欧洲央行不但不给银行的隔夜存款支付利息，反而会向银行收取费用。

德债期货 大涨逾50个基点，至147.20的纪录高位，德国借贷成本走低，因投资者已消化了未来货币政策将进一步放宽的预期。

两年期德债收益率 跌至负值区域，回落4.7个基点，报-0.034%。10年期德债收益率 跌5个基点，报1.157%，逼近去年7月触及的纪录低位1.126%。

法国10年期公债 和比利时10年期公债 收益率跌至历史低位1.66%和1.92%。