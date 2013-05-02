欧元债市：德债期货触及纪录高位，因欧洲央行降息并暗示将进一步放宽政策

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
* 欧洲央行降息25个基点，至0.5%的纪录低位
* 欧洲央行称将“密切”关注经济数据
* 欧洲央行对将存款利率调降至负值持“开放态度”，准备采取行动
路透伦敦5月2日 - 德债期货周四触及纪录高位，两年期德债收益率跌至负值，之前欧洲央行降息，并表示必要时将实施负存款利率。
欧洲央行将指标再融资利率调降至0.5%的新低，之后，央行总裁德拉吉表示，将“密切关注”经济数据。从过往的经验来看，这一说法暗示央行将采取进一步政策行动。
德拉吉表示，已“从技术上准备好”将银行在央行的存款利率调降至负值，这实际上表明，欧洲央行不但不给银行的隔夜存款支付利息，反而会向银行收取费用。
德债期货 大涨逾50个基点，至147.20的纪录高位，德国借贷成本走低，因投资者已消化了未来货币政策将进一步放宽的预期。
两年期德债收益率 跌至负值区域，回落4.7个基点，报-0.034%。10年期德债收益率 跌5个基点，报1.157%，逼近去年7月触及的纪录低位1.126%。
法国10年期公债 和比利时10年期公债 收益率跌至历史低位1.66%和1.92%。
央行将祭出更多刺激举措的预期也支撑意大利和西班牙公债，推动两国公债收益率跌至2010年10月以来最低。意大利10年期公债收益率 下跌逾10个基点，至3.78%。西班牙10年期公债收益率 回落9个基点，报4.06%。(完)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。