欧元债市：德债脱离纪录高位，投资人关注美国就业数据

南非汇市：兰特小涨，但后市风险仍很高
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
“欧洲央行昨日决议极其温和...其发出的信号超出市场预期，因此我认为没有理由抛售过多，”一名交易商称，并补充道投资者正锁定获利，同时等待美国数据出炉。
美国4月非农就业报告将于1230GMT公布，料将显示就业岗位增加14.5万个。
周四出炉的美国ADP就业报告逊于预期，点燃市场对非农就业数据或将弱于预期的猜测，但交易商仍不愿调整德债仓位。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 隋芬/许娜; 审校 侯向明/程琳)
路透约翰内斯堡4月6日 - 南非兰特兑美元周小涨，自3月27日南非总统祖马下令将当时的财长戈尔丹从海外投资人会议上召回后，兰特已经重挫逾11%。
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。