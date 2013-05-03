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债券 | 2013年 5月 3日 星期五 14:27 BJT

欧元债市：德债脱离纪录高位，投资人关注美国就业数据

“欧洲央行昨日决议极其温和...其发出的信号超出市场预期，因此我认为没有理由抛售过多，”一名交易商称，并补充道投资者正锁定获利，同时等待美国数据出炉。

美国4月非农就业报告将于1230GMT公布，料将显示就业岗位增加14.5万个。

周四出炉的美国ADP就业报告逊于预期，点燃市场对非农就业数据或将弱于预期的猜测，但交易商仍不愿调整德债仓位。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 隋芬/许娜; 审校 侯向明/程琳)
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