欧元债市：德债脱离纪录高位，投资人关注美国就业数据

“欧洲央行昨日决议极其温和...其发出的信号超出市场预期，因此我认为没有理由抛售过多，”一名交易商称，并补充道投资者正锁定获利，同时等待美国数据出炉。

周四出炉的美国ADP就业报告逊于预期，点燃市场对非农就业数据或将弱于预期的猜测，但交易商仍不愿调整德债仓位。(完)