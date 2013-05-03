欧元债市：美国数据强劲重创德债，提振西班牙和意大利公债

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
* 美国就业数据拖累德债大跌逾一个点
* 欧洲央行降息，令德债和其他欧元区国家公债收益率差收窄
* 寻求较高回报的投资人压低欧元区二线国家公债收益率
路透伦敦5月3日 - 德债期货周五大跌，表现逊于其他欧元区国家公债，此前数据显示美国4月非农就业岗位增幅大于预期，投资人卖出低风险公债。
美国劳工部表示，4月失业率降至7.5%，此为四年低位，4月非农就业岗位增加16.5万，优于分析师预期。
美国就业数据令投资人对上日德债涨至纪录高位的涨势锁定获利。上日因押注欧洲央行将推出更多货币宽松措施，令奥地利及比利时借贷成本触及一连串纪录低位。
德债和其他欧元区国家公债收益率差收窄预料进一步收窄，因投资人在其他欧元区国家公债中寻求较高回报。周四欧洲央行宣布减息，且央行总裁德拉吉称可能将银行存款利率降至负值。
德债期货 下跌逾一大点，结算价报146.15，从周四创下147.20的纪录高位回落。10年期德债 收益率升8个基点，至1.24%。
法国 ，奥地利 和比利时10年期公债 收益率也收升，稍早分别跌至1.647%，1.435%和1.903%的纪录低位。
债市对欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼的讲话无甚反应。诺沃特尼周五称，ECB将存款利率降为负值的可能性近期并不适用。之后，欧元兑美元上涨。随后诺沃特尼说，对于市场的反应感到惊讶。
意大利/德国10年期公债 收益率差收窄至251个基点，为2011年7月来最窄。西班牙10年期公债 收益率跌至4%以下，为2010年10月来首见。葡萄牙10年期公债 收益率触及两年半低位。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透北京4月6日 - 中国国务院副总理张高丽周四称，要高标准高质量高水平编制雄安新区规划，强化体制改革创新，加大政策支持力度环境，并合理把握开发节奏，坚决严禁大规模开发房地产，严加防范炒地炒房投机行为。