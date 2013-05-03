欧元债市：美国数据强劲重创德债，提振西班牙和意大利公债

* 美国就业数据拖累德债大跌逾一个点

* 欧洲央行降息，令德债和其他欧元区国家公债收益率差收窄

* 寻求较高回报的投资人压低欧元区二线国家公债收益率

路透伦敦5月3日 - 德债期货周五大跌，表现逊于其他欧元区国家公债，此前数据显示美国4月非农就业岗位增幅大于预期，投资人卖出低风险公债。

美国劳工部表示，4月失业率降至7.5%，此为四年低位，4月非农就业岗位增加16.5万，优于分析师预期。

美国就业数据令投资人对上日德债涨至纪录高位的涨势锁定获利。上日因押注欧洲央行将推出更多货币宽松措施，令奥地利及比利时借贷成本触及一连串纪录低位。

德债和其他欧元区国家公债收益率差收窄预料进一步收窄，因投资人在其他欧元区国家公债中寻求较高回报。周四欧洲央行宣布减息，且央行总裁德拉吉称可能将银行存款利率降至负值。

德债期货 下跌逾一大点，结算价报146.15，从周四创下147.20的纪录高位回落。10年期德债 收益率升8个基点，至1.24%。

法国 ，奥地利 和比利时10年期公债 收益率也收升，稍早分别跌至1.647%，1.435%和1.903%的纪录低位。

债市对欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼的讲话无甚反应。诺沃特尼周五称，ECB将存款利率降为负值的可能性近期并不适用。之后，欧元兑美元上涨。随后诺沃特尼说，对于市场的反应感到惊讶。

意大利/德国10年期公债 收益率差收窄至251个基点，为2011年7月来最窄。西班牙10年期公债 收益率跌至4%以下，为2010年10月来首见。葡萄牙10年期公债 收益率触及两年半低位。(完)

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