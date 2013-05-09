版本:
中国
债券 | 2013年 5月 9日 星期四 14:21 BJT

欧元债市：德债期货几无变动，市场静候西班牙发债

西班牙计划标售35-45亿欧元2016、2018和2026年到期的公债。

“我们要对付西班牙的供应，但我预计在当前环境下应该不会有问题，”一名交易商表示，“虽然现在二线国家公债冲高，但我觉得不会给德债带来压力。从利率前景来看，德债价格不算高。”

德债期货 跌3个跳动点，报145.82.在整个金融危机期间，德债一直被当成避险资产，每当市场对风险较高资产的胃纳升温时，德债期货往往走疲。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/梁睿雪; 审校 孙茉莉/程琳)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐