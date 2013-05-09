欧元债市：德债期货几无变动，市场静候西班牙发债

标题新闻：南非议会将于4月18日就针对总统祖马的不信任案投票动议进行辩论-南非国民议会
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西班牙计划标售35-45亿欧元2016、2018和2026年到期的公债。
“我们要对付西班牙的供应，但我预计在当前环境下应该不会有问题，”一名交易商表示，“虽然现在二线国家公债冲高，但我觉得不会给德债带来压力。从利率前景来看，德债价格不算高。”
德债期货 跌3个跳动点，报145.82.在整个金融危机期间，德债一直被当成避险资产，每当市场对风险较高资产的胃纳升温时，德债期货往往走疲。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/梁睿雪; 审校 孙茉莉/程琳)
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