欧元债市：西班牙公债收益率攀升，因传言该国将发售更多公债

* 西班牙公债收益率攀升，因传言该国将通过银团发售公债

* 意大利公债收益率跟随西班牙公债上扬，但涨幅更大

* 对欧洲央行将进一步降息的押注支撑德债，德债与二线公债的利差收窄

* 希腊点燃将在2014年底重返债市的希望

路透伦敦5月9日 - 西班牙公债收益率周四上扬，因市场臆测该国计划在短期内通过银团销售发行更多公债，在今日稍早进行的标售中，借贷成本大幅走低。

西班牙今日标售了三种年期的公债，售出规模略高于计划，需求较之前的标售有所减弱，但分析师和交易商表示，此次标售结果仍然良好，没有理由抛售该国公债。

未能立即联系到西班牙有关当局置评。但部分市场人士表示，该国可能寻求利用市场对高收益债券的胃纳透过银团销售债券。

10年期西班牙公债收益率 上扬9个基点，报4.20%，标售前为约 4.10%，拖累意大利可比公债收益率 一同走高。

对欧洲央行将进一步降息的预期压低10年期德债收益率接近纪录低位，促使投资者买入高收益资产以使回报最大化。

部分分析师表示，德债与欧元区其他国家公债的收益率差不断收窄的趋势可能重现，因预计主要央行不会在短期内退出超宽松政策。

德债期货 收涨4个跳动点，报145.89。

希腊自2010年5月以来获得了约2,000亿欧元的救助贷款，该国去年已进行了债务重组，希腊财长称，有望在2014年底重返债市。