欧元债市：德债期货下跌，美国就业数据向好打压债市

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦5月10日 - 德债期货周五下滑，追随美国公债的跌势，因上日公布的美国一周初请失业金数据缓解了有关美国增长前景的担忧，且美元兑日圆大涨令人气承压。
重点仍是关注西班牙，看该国继周四顺利标债后，是否能趁着市场对高收益欧元区债券需求旺盛之际，在未来数日成功进行银团发债。
德债期货 跌27个跳动点至145.62，周四结算价报145.89。
“美元/日圆涨势和(美国)初请失业金人数报告为固定收益市场奠定基调，这也打压了德债，”一交易员说。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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