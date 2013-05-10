欧元债市：德债期货下跌，美国就业数据向好打压债市

路透伦敦5月10日 - 德债期货周五下滑，追随美国公债的跌势，因上日公布的美国一周初请失业金数据缓解了有关美国增长前景的担忧，且美元兑日圆大涨令人气承压。

重点仍是关注西班牙，看该国继周四顺利标债后，是否能趁着市场对高收益欧元区债券需求旺盛之际，在未来数日成功进行银团发债。

德债期货 跌27个跳动点至145.62，周四结算价报145.89。

“美元/日圆涨势和(美国)初请失业金人数报告为固定收益市场奠定基调，这也打压了德债，”一交易员说。(完)

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