欧元债市：德债跟随美债重挫，因美元大涨刺激卖压

* 德债期货可能录得两个月来最大周度跌幅

* 意大利和西班牙公债持稳，关注新债发售

* 对日本买盘的预期支撑外围公债

路透伦敦5月10日 - 德债周五跌至六周最低，跟随美国和日本公债的大跌走势，因美元兑日圆急升。

交易商表示，美元兑日圆 升至四年半高位101.98日圆刺激了对美国公债和日本公债的卖盘，德债受牵连。

交易商和分析师表示，预计德债的跌势可能在未来几日内平息下来。

日圆走软，因之前数据显示日本投资人在过去两周转为海外债券的净买家，这也令对日本央行推出史无前例宽松刺激计划的部分资金将转投欧洲的预期升温。

德债期货 大跌逾一大点，报144.56，势将录得3月10日来最大单周跌幅。德债期货在跌穿本周低点145.37后跌势动能增加。

本周美国和德国公布强于预期的经济数据后，对德债的需求本已受创。

德国10年期公债收益率 大涨12个基点，报1.386%，升穿50日移动均线切入位1.325%，在过去一周劲升约25个基点。

在评等较低的欧元区公债中，西班牙10年期公债收益率 小涨至4.22%，周四一度升10个基点，因市场臆测该国计划在短期内通过银团销售发行更多公债。