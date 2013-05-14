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债券 | 2013年 5月 15日 星期三 01:01 BJT

欧元债市：新债供应推高意大利和西班牙公债收益率

* 西班牙通过银团发售新10年期公债

* 交易商称市场传言意大利也计划通过银团发售公债

* 市场担忧巨大的新债供应可能难以消化

路透伦敦5月14日 - 西班牙和意大利公债收益率周二攀升，交易商称，市场传言在西班牙新10年期公债银团发售获强劲需求后，意大利可能也计划在短期内通过银团发售公债。

尽管新债供应压力可能在短期内推高两国公债收益率，但西班牙公债发售获超过210亿欧元的需求，暗示一旦新债供应结束后，欧元区二线公债价格又将再度上涨。

根据汤森路透旗下新闻和市场分析服务部门IFR提供的数据，此次银团发售中，西班牙可能售出了70亿欧元的公债，高于稍早预估的50亿欧元。

周二稍早，西班牙还标售了略超过40亿欧元的国库券。

西班牙公债销售大获成功促使市场臆测，意大利可能很快步其后尘。

10年期意大利公债收益率 尾盘上扬6个基点，报4.03%。10年期西班牙公债收益率 上扬7个基点，报4.36%。

10年期德债收益率 上扬2个基点，报1.37%。德债期货 回落20个跳动点，报144.69。

德债跌幅料短期受限，因周三将公布的欧元区GDP初值可能支持欧洲央行可能进一步放宽政策的押注。(完)
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