欧元债市：西班牙和意大利公债收益率回落，因新债供应压力缓解

* 有关欧洲央行可能将存款利率降为负值的传言犹在

* 在本周供应结束后，西班牙和意大利公债收益率扩大跌幅

* 西班牙下周将标售更多公债

路透伦敦5月17日 - 西班牙和意大利公债收益率周五走低，且预计可能进一步回落，因在本周稍早的大规模公债发售结束后，供应压力缓解。

尽管出现美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会放缓购买步伐的争论，但央行将在数月内保持超宽松政策的前景引发近几个月对收益率较高资产的需求。

但本周，市场吸收了70亿欧元的西班牙10年期公债和60亿欧元的意大利30年期公债供应，这导致两国公债收益率攀升。

随着计划外新债供应压力消退，二线公债涨势预计将持续，至少在美联储主席贝南克周三在国会联合经济委员会作证前是如此。

10年期西班牙公债收益率 回落9个基点，报4.22%。10年期意大利公债收益率 下跌8个基点，报3.90%。

西班牙下周将标售2016、2018和2026年到期的公债，巴克莱预计发行总规模达40亿欧元。这几次标售均为例行的计划内发行，预计不会引发二级市场的大举抛售。

德债盘中一度触及一周高位，交易商称因市场传言，欧洲央行正就准备将存款利率降至负值一事咨询一些银行的意见。