欧元债市：乐观美国数据重压避险德债，市场静待贝南克讲话

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
* 美国消费者信心数据乐观，削弱了对公债的避险需求
* 美国/德国10年期公债收益率差处于约三年高位
* 市场期待贝南克周三的讲话
路透伦敦5月20日 - 低风险德债周一走低，上周美国公布乐观数据，缓解对该国经济成长的担忧，但欧元区前景黯淡预计会限制德债跌幅。
上周五公布的美国消费者信心数据缓解了对美国经济成长可能因政府减支而大幅放缓的忧虑。数据引发投资者臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在今年稍后缩减购债规模。
美联储主席贝南克本周三将在国会联合经济委员会作证，市场将密切关注他的讲话，从中寻找未来政策走向的线索。
不过，欧元区仍深陷衰退，投资者预计欧洲央行将再度放宽政策，指标德债收益率仍处于纪录低位附近。
德债期货 回落59个跳动点，收报144.86，阻力位在上周五触及的低位145.13，支撑位见上周低位144.22，Futurestechs的分析师Clive Lambert称。
10年期德债收益率 上扬5个基点，报1.36%。
Lloyds的策略师在一份报告中称，有关美联储将缩减购债规模的传言很快会消退，因目前美联储由对通胀持温和立场的决策者所“主导”，如果出现经济持续成长的迹象，他们仅会调整立场而已。
Lloyds建议购买美国公债，抛售德债，该公司押注10年期美国公债/德债收益率差 将从上周五触及的三年高位64个基点回落。
其他分析师预计利差将进一步扩阔。(完)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
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路透上海4月13日 - 中国央行公开市场周四在时隔近三周后恢复逆回购操作，银行间市 场资金面依旧宽裕，隔夜品种供应充足；不过下周初缴税影响将明显加大，而且由于本月为 季度缴税，整体规模较大，市场对此预期也偏谨慎，七天和14天资金供给相对收敛。 市场人士并指出，虽然公开市场逆回购再度现身，但从央行同日搭配发放PSL（抵押补 充贷款）的动作来看，今日到期的MLF（中期借贷便利）大概率不会续做，其释放的政策信 号依旧偏空，未来资金预期也难以特别乐观。 “整体还是宽松，隔夜（资金）很多。对下周比较担心，七天和14天出的不算多，”华 东一银行交易员称。 她并谈到，每年4月和5月都是缴税规模较高的月份，其中4月是季度缴税，而5月又有上 年所得税的汇算清缴，对流动性会形成持续收缩。 北京一券商交易员表示，缴税将从本月18日（下周二）开始，考虑到近期央行公开市场 停做，累计回笼不少资金，虽然今日恢复操作，但若MLF不续，流动性总量仍面临压力，还 需央行的进一步扶助，“下半月日子不好过啊。”