欧元债市：乐观美国数据重压避险德债，市场静待贝南克讲话

* 美国消费者信心数据乐观，削弱了对公债的避险需求

* 美国/德国10年期公债收益率差处于约三年高位

* 市场期待贝南克周三的讲话

路透伦敦5月20日 - 低风险德债周一走低，上周美国公布乐观数据，缓解对该国经济成长的担忧，但欧元区前景黯淡预计会限制德债跌幅。

上周五公布的美国消费者信心数据缓解了对美国经济成长可能因政府减支而大幅放缓的忧虑。数据引发投资者臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在今年稍后缩减购债规模。

美联储主席贝南克本周三将在国会联合经济委员会作证，市场将密切关注他的讲话，从中寻找未来政策走向的线索。

不过，欧元区仍深陷衰退，投资者预计欧洲央行将再度放宽政策，指标德债收益率仍处于纪录低位附近。

德债期货 回落59个跳动点，收报144.86，阻力位在上周五触及的低位145.13，支撑位见上周低位144.22，Futurestechs的分析师Clive Lambert称。

10年期德债收益率 上扬5个基点，报1.36%。

Lloyds的策略师在一份报告中称，有关美联储将缩减购债规模的传言很快会消退，因目前美联储由对通胀持温和立场的决策者所“主导”，如果出现经济持续成长的迹象，他们仅会调整立场而已。

Lloyds建议购买美国公债，抛售德债，该公司押注10年期美国公债/德债收益率差 将从上周五触及的三年高位64个基点回落。