欧元债市：二线公债收益率上扬，因忧虑美国将缩减刺激计划规模

* 股市走低，因贝南克表示美联储可能缩减刺激计划规模

* 西班牙公债标售，借贷成本攀升

* 德债表现强于美国公债，收益率差扩阔

路透伦敦5月23日 - 欧元区二线公债收益率周四攀升，有关美国将缩减货币刺激计划规模的预期打压投资者对风险较高资产的胃纳。

西班牙公债标售所获需求低于均值，希腊10年期公债收益率再度升至较长期公债收益率之上，因投资者抛售高收益公债。

西班牙和意大利10年期公债收益率录得两个月来最大单日升幅。

过去一个月公布的部分强于预期的经济数据使市场质疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)落实每月购买850亿美元资产计划的决心。美联储主席贝南克周三在国会作证时表示，如果经济改善，美联储可能在未来数月缩减资产购买规模。

周四公布的美国新屋销售和就业数据强于预期，重压美国公债和德债。6月德债期货 回落11个跳动点，报144.49。

10年期意大利和西班牙公债收益率 均上扬12个基点，分别报4.04%和4.31%。爱尔兰和葡萄牙公债收益率也攀升。

希腊10年期公债收益率 跳升66个基点，报8.85%，但交易商称，成交清淡放大收益率波幅。

一项企业调查直指，第二季欧元区经济将进一步萎缩，引发市场预期欧洲央行将保持超宽松货币政策，二线公债价格跌幅受限。

部分交易商称，日经225指数 暴跌逾7%后欧洲股市下跌超过2.1%，股市跌势有些过度。(完)

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