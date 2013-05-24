欧元债市：西班牙和意大利公债收益率上升，因投资人在长周末前寻求避险

* 西班牙和意大利公债收益率上升，因遭遇获利了结

* 对美联储将缩减刺激措施的担忧持续

* 德债上扬，因投资人在长周末前寻求避险

* 美国数据显示经济改善

路透伦敦5月24日 - 西班牙和意大利公债收益率周五上升，因投资人在长周末前寻求避险，更青睐德债，而不是较低评等的公债。

较高风险的公债扩大美联储主席贝南克讲话后的跌势。贝南克的讲话令投资人担心如果经济改善，联储可能在未来几次会议上就会缩减购债规模。

美国公布的数据支撑这一观点，4月耐用品订单增幅大于预期。

分析师还表示，股市走软鼓励投资人对上月大涨的意大利和西班牙公债锁定获利。

10年期西班牙公债收益率 升14个基点，报4.45%，10年期意大利公债收益率 升13个基点，报4.17%。

但分析师表示，二线公债下滑可能是修正走势，而不是新的趋势，因欧元区经济前景低迷可能令欧洲央行保持在今年稍后进一步放宽货币政策的倾向。

德债期货 涨19个跳动点，报144.58，在德国公布Ifo景气判断指数优于预期后一度触及两个月低点。