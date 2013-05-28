欧元债市：德债收益率触及3月来最高，受美国数据强劲带动

* 美国数据强劲，殃及投资人对避险公债的兴致

* 超宽松的欧洲央行货币政策前景支撑二线公债和股市

路透伦敦5月28日 - 10年期德债收益率周二触及逾两个月高位，因美国数据强劲，而欧元区货币政策将保持宽松的迹象有利于区内较高风险资产。

美国3月房价增速为近七年最快，且5月消费者信心大增，显示全球最大经济体-美国部分领域的韧性。

德国公债收益率跟随美国公债收益率上升。自上周三美联储主席贝南克表示，如果经济数据显示动能增强，美联储可能在未来几次会议上就决定是否缩减购债规模后，美国公债收益率已经跳升。

“楼市和消费者信心数据均优于预期...这推高了美国10年期公债收益率，”德国商业银行利率策略师David Schnautz表示。

“需要关注10年期德债收益率在1.50%水准，这可能为德债进一步走软打开了通道。”

德国10年期公债收益率 一度升至1.475%，尾盘升4.7个基点，报1.47%。

德债期货 跌44个跳动点，报143.82，一交易商表示，在143.39有支撑，德债期货可能仍会进一步下滑。