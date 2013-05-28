欧元债市：德债收益率触及3月来最高，受美国数据强劲带动

全球金融：2016年新兴市场债券交易额增至5.167万亿美元--EMTA
路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
* 美国数据强劲，殃及投资人对避险公债的兴致
* 超宽松的欧洲央行货币政策前景支撑二线公债和股市
路透伦敦5月28日 - 10年期德债收益率周二触及逾两个月高位，因美国数据强劲，而欧元区货币政策将保持宽松的迹象有利于区内较高风险资产。
美国3月房价增速为近七年最快，且5月消费者信心大增，显示全球最大经济体-美国部分领域的韧性。
德国公债收益率跟随美国公债收益率上升。自上周三美联储主席贝南克表示，如果经济数据显示动能增强，美联储可能在未来几次会议上就决定是否缩减购债规模后，美国公债收益率已经跳升。
“楼市和消费者信心数据均优于预期...这推高了美国10年期公债收益率，”德国商业银行利率策略师David Schnautz表示。
“需要关注10年期德债收益率在1.50%水准，这可能为德债进一步走软打开了通道。”
德国10年期公债收益率 一度升至1.475%，尾盘升4.7个基点，报1.47%。
德债期货 跌44个跳动点，报143.82，一交易商表示，在143.39有支撑，德债期货可能仍会进一步下滑。
10年期西班牙公债收益率 跌3.3个基点，报4.30%，10年期葡萄牙公债收益率 跌11个基点，报5.43%。(完)
路透纽约3月29日 - 对90个新兴市场国家的45家主要投资和商业银行调查显示，新兴市场债券交易额去年增加9%，至5.167万亿(兆)美元。
路透北京3月29日 - 美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三警告称，房地产潜在下滑对中国构成的金融风险加大，创纪录的借贷规模使得银行更易面临风险，而政府抵抗这些风险的能力有所下降。
路透北京3月29日 - 中国新疆喀什农商行等最新公布2017年同业存单发行计划，至此， 已有456家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模147,770.50亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30