欧元债市：欧元区公债全线走低，受累于美国刺激政策前景的不确定性

* 强劲数据支持美联储可能缩减刺激计划规模的臆测

* 避险和风险较高公债均走低，因忧虑美联储政策前景

* 意大利公债标售中收益率攀升，拖累该国公债走低

路透伦敦5月29日 - 欧元区公债周三全线走低，投资者忧虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减一直以来支撑金融市场的刺激计划规模。

德国10年期公债收益率 盘中触及3月以来最高1.519%，之前美国指标公债收益率攀升至逾一年来最高，因周二公布的房价和消费者信心数据强劲。

诸如奥地利、法国和荷兰等相对安全的公债，以及西班牙和意大利等风险较高的公债的收益率均上扬，预计未来几天将进一步攀升。

10年期意大利公债收益率 上扬13个基点，报4.18%，因在今日进行的六个月国库券标售中，短期借贷成本自3月来首次增加。预计在周四进行的长期公债标售中，借贷成本也会攀升。

10年期西班牙和葡萄牙公债收益率 均上扬10个基点，分别报4.40%和5.55%。

部分市场人士认为，二线公债较可比德债收益率差恢复近几个月大幅收窄趋势的可能性不大，当时，各国央行提供的充裕流动性以及欧洲央行未经考验的购债计划的支持促使投资者买入风险较高资产。

德债期货 下跌41个跳动点，收报143.41，盘中触及3月中以来最低143.25。

德债表现一直强于美国公债，昨日，10年期德债/美国公债收益率差 触及69个基点，为2010年6月以来最阔水平，因两国经济前景看似背道而驰。收益率差今日收报62个基点。(完)