欧元债市：意大利公债收益率下滑，因新债标售规模为目标高端

标题新闻：摩根大通调查显示投资者增加对较长期美债看空押注，因指标公债收益率降至2月以来最低
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* 意大利公债上涨，因标售规模为目标高端
* 德债在近期遭抛售后出现反弹
路透伦敦5月30日 - 意大利公债价格周四上涨，此前该国在月底标售公债中规模为目标区间高端，因投资人受到近期收益率回升所吸引。
意大利发售57.5亿欧元五年期和10年期公债，尽管借款成本上升，且需求低于今年同类公债发售的均值。
分析师表示，借款成本上升反映近期受到美联储可能因应经济持续改善而缩减购债的全球市场走势，而不是对意大利的担忧。
意大利10年期公债收益率 跌8个基点，报4.10%，在标售前一度上涨。西班牙公债也收复稍早失地，10年期公债收益率 尾盘跌6个基点，报4.35%。
尽管近几日意大利公债收益率跟随其他欧元区公债上升，但仍远低于去年7月欧洲央行总裁德拉吉承诺竭尽所能扞卫欧元前触及的近7%高位。
德债期货 升32个跳动点，报143.73，德国10年期公债收益率 跌2.5个基点，报1.47%，周三该收益率触及近三个月高位1.519%。(完)
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路透4月4日 - 钻井公司Seadrill周二警告，其股票价值或消失殆尽，公司所发债券也将受到打击，因其正在准备可能的破产程序，以便重组140亿美元的负债。
多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)