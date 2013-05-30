欧元债市：意大利公债收益率下滑，因新债标售规模为目标高端

* 意大利公债上涨，因标售规模为目标高端

* 德债在近期遭抛售后出现反弹

路透伦敦5月30日 - 意大利公债价格周四上涨，此前该国在月底标售公债中规模为目标区间高端，因投资人受到近期收益率回升所吸引。

意大利发售57.5亿欧元五年期和10年期公债，尽管借款成本上升，且需求低于今年同类公债发售的均值。

分析师表示，借款成本上升反映近期受到美联储可能因应经济持续改善而缩减购债的全球市场走势，而不是对意大利的担忧。

意大利10年期公债收益率 跌8个基点，报4.10%，在标售前一度上涨。西班牙公债也收复稍早失地，10年期公债收益率 尾盘跌6个基点，报4.35%。

尽管近几日意大利公债收益率跟随其他欧元区公债上升，但仍远低于去年7月欧洲央行总裁德拉吉承诺竭尽所能扞卫欧元前触及的近7%高位。