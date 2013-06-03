欧元债市：欧元区数据打压德债，但美国数据限制跌幅

标题新闻：意大利3月制造业企业信心升至107.1，为2007年12月以来最高
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* 德债在交投震荡中下跌，欧元区数据显示制造业放缓减速
* 分析师称欧洲PMI数据缓和欧洲央行采取行动的压力
* 美国制造业数据不佳，令德债缩减跌幅
路透伦敦6月3日 - 优于预期的欧元区制造业数据周一打压避险德债，而欧元区国家公债价格也下跌，因担忧货币刺激举措可能受到抑制。
部份分析师说，调查显示5月欧元区制造业萎缩幅度明显改善，降低了欧洲央行放宽政策的压力。
这令避险德债和欧元区二线国家公债一起下跌，尽管它们脱离其日内低位，此前疲弱的美国制造业报告使交易商降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将可能缩减购债进度的押注。
德债期货 稍早最多跌73个跳动点，至3月底来最低的142.98，之后美国ISM制造业数据公布后，德债期货缩减跌幅，结算价跌15个跳动点，收报143.56。
现货10年期德债 收益率升1个基点，至1.48%，从稍早触及近三个月高位约1.53%回落。
西班牙10年期公债 收益率涨5个基点，至4.48%。葡萄牙10年期公债 收益率升18个基点，至5.82%。交易商臆测，市场臆测葡萄牙可能透过银团发售10年期公债。(完)
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* 调查数据：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPMIB%3DECI * 公布项: 中国3月官方制造业PMI * 公布时间: 3月31日（周五）上午9时 * 路透预估中值：51.6；预估区间:50.8-52.5 路透北京3月29日 - 路透综合31家分析机构的预估中值显示，中国3月官方制造业采购经理人指数(PMI)预 计与上月持平为51.6。分析师指因3月是房地产和基建等项目开工旺季，而且发电、耗煤及水泥等高频数据表 现也都不错，制造业预计维持平稳扩张势头。 交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示，由于春节已经过去，3月企业开工多、生产会加快，从补 库存对产品的需求状况、发电量、耗煤量等高频数据看制造业运行向好，经济有企稳回暖迹象。 不过，他也指出，“经济运行态势还是延续过去通过投资拉动增长的老模式，持续性不会特别好，未来增 长会受到影响，去产能工作进一步推进也会影响到制造业，”他表示。他预测3月PM