版本:
中国
债券 | 2013年 6月 4日 星期二 01:02 BJT

欧元债市：欧元区数据打压德债，但美国数据限制跌幅

* 德债在交投震荡中下跌，欧元区数据显示制造业放缓减速

* 分析师称欧洲PMI数据缓和欧洲央行采取行动的压力

* 美国制造业数据不佳，令德债缩减跌幅

路透伦敦6月3日 - 优于预期的欧元区制造业数据周一打压避险德债，而欧元区国家公债价格也下跌，因担忧货币刺激举措可能受到抑制。

部份分析师说，调查显示5月欧元区制造业萎缩幅度明显改善，降低了欧洲央行放宽政策的压力。

这令避险德债和欧元区二线国家公债一起下跌，尽管它们脱离其日内低位，此前疲弱的美国制造业报告使交易商降低对美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年将可能缩减购债进度的押注。

德债期货 稍早最多跌73个跳动点，至3月底来最低的142.98，之后美国ISM制造业数据公布后，德债期货缩减跌幅，结算价跌15个跳动点，收报143.56。

现货10年期德债 收益率升1个基点，至1.48%，从稍早触及近三个月高位约1.53%回落。

西班牙10年期公债 收益率涨5个基点，至4.48%。葡萄牙10年期公债 收益率升18个基点，至5.82%。交易商臆测，市场臆测葡萄牙可能透过银团发售10年期公债。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校　李军)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐